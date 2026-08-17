Kasım ara tatili ne zaman 2026-2027? Okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapacak?

2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin çalışma takviminin açıklanmasının ardından okul dönemleri ve tatil tarihleri öğrenciler ile velilerin gündeminde yer aldı. Birinci dönemden ikinci döneme kadar uygulanacak takvim kapsamında ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri de kesinleşti. Peki, Kasım ara tatili ne zaman 2026? Detaylar...

2026 VE 2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrencilerin ders başı yapacağı bu tarihle birlikte eğitim-öğretim yılının ilk dönemi başlayacak ve dönem 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar devam edecek. Takvim kapsamında birinci dönem içinde kasım ayında ara tatil yapılacak, ardından öğrenciler yeniden derslerine devam edecek.

Birinci dönemin 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanmasının ardından yarıyıl tatili başlayacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem içerisinde de mart ayında bir ara tatil uygulanacak.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2026-2027?

2026-2027 eğitim ve öğretim yılının birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Birinci dönemin 14 Eylül 2026 tarihinde başlamasının ardından öğrencilerin ilk ara tatili kasım ayında gerçekleşecek. Belirlenen çalışma takvimine göre ara tatil beş günlük hafta içi dönemini kapsayacak.

Kasım ara tatilinin tamamlanmasının ardından birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma gününe kadar devam edecek. Daha sonra 25 Ocak 2027 Pazartesi günü yarıyıl tatili başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak, ikinci dönemin ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi ile 12 Mart 2027 Cuma tarihleri arasında yapılacak.