Kaşif Kozinoğlu’nun oğlu Özel Kozinoğlu, babasının 2011 yılında hayatını kaybetmesinin ardından kamuoyunda adı duyulan aile üyelerinden biri oldu. Özel Kozinoğlu’nun kendi yaşamı ve kariyerine ilişkin kamuya açık bilgiler ise oldukça sınırlı kaldı. Peki, Kaşif Kozinoğlu'nun oğlu Özel Kozinoğlu kimdir, ne iş yapıyor? Özel Kozinoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN OĞLU ÖZEL KOZİNOĞLU KİMDİR?

2011 yılında yayımlanan haberlerde Özel Kozinoğlu’nun üniversite öğrencisi olduğu ve o dönem 21 yaşında bulunduğu bilgisi yer aldı. Ancak kesin doğum tarihi ve eğitim hayatına ilişkin doğrulanmış ayrıntılı bir kayıt bulunmuyor.

Kaşif Kozinoğlu’nun 15 Kasım 2011’de Üsküdar Selimiye Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde de Özel Kozinoğlu’nun annesi Yeşim Kozinoğlu ve diğer aile üyeleriyle birlikte bulunduğu, taziyeleri kabul ettiği aktarıldı.

16 Kasım 2011 tarihinde ise Yeşim Kozinoğlu ile Özel Kozinoğlu’nun avukatları Taner Serim ve Tuğçe Duygu Köksal aracılığıyla aile adına açıklama yapıldığı haberleştirildi. Açıklamada, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin adli tahkikatın sürdüğü belirtildi.

ÖZEL KOZİNOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Özel Kozinoğlu’nun günümüzde ne iş yaptığına ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. 2011 yılında üniversite öğrencisi olduğuna dair bilgi basına yansımış olsa da sonrasındaki meslek ve kariyer hayatıyla ilgili güvenilir bir kayıt yer almıyor.

Bu nedenle Özel Kozinoğlu’nun günümüzde hangi mesleği yaptığı veya herhangi bir kurumda çalışıp çalışmadığı konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

Özel Kozinoğlu’nun kamuoyundaki bilinirliği büyük ölçüde babası Kaşif Kozinoğlu üzerinden şekillendi. Babasının ölümünün ardından aile tarafından yürütülen hukuki süreçte annesi Yeşim Kozinoğlu ile birlikte adı haberlerde yer aldı.