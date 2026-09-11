Türk asker ve eski Millî İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından yapılan incelemelerde ölüm nedeni kalp hastalığı olarak belirlenirken, yıllar sonra ölümüne ilişkin soruşturma yeniden gündeme geldi. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun mezarının açılması kararlaştırıldı. Peki, Kaşif Kozinoğlu kimdir, nasıl öldü? Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı neden açılıyor? Detaylar...

KAŞİF KOZİNOĞLU KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Kaşif Kozinoğlu, 1 Ağustos 1955 tarihinde dünyaya geldi. 1976 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Kozinoğlu, 1980 yılında Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı. 1995 yılına kadar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Tim Komutanlığı'nda İstihbarat Subaylığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Kozinoğlu, 1995 yılında Eğitim Öğretim Grup Komutanlığı görevinden kendi isteğiyle emekli oldu ve ardından Millî İstihbarat Teşkilatı'na girdi. Ordu'da Özel Harp Dairesi'nde binbaşı rütbesiyle görev yaptığı dönemde Orta Asya'dan sorumlu oldu.

Suriye, Bosna-Hersek ve Afganistan'da da görev yapan Kozinoğlu, Eylül 2010'da müsteşar olan Hakan Fidan'ın talimatıyla "Baş Müşavir" sıfatıyla Asya Bölgesi'ne atandı. Bu tarihten sonra beş defa yurt dışı görevine gönderildi.

Kozinoğlu, sanığı olduğu Ergenekon davalarında ifade vermesine kısa bir süre kala Silivri Cezaevi'nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılar tarafından soruşturma başlatıldı.

Kozinoğlu'ndan alınan doku örneklerinde, boyama yöntemiyle yiyecek, içecek ya da kullandığı ilaçlardan kaynaklanan kimyasal etkileşimlerle zehir olup olmadığı araştırıldı. Söz konusu analizler tekrar tekrar yapılarak sonuçların teyit edildiği belirtildi. Kozinoğlu'nun kesin ölüm raporunda ise ölümün kalp hastalığı nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN MEZARI NEDEN AÇILIYOR, SORUŞTURMADA SON DURUM NE?

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Soruşturmanın yeni aşamasında Kozinoğlu'nun mezarının açılması kararlaştırıldı. Bugün gerçekleştirilecek feth-i kabir işlemiyle mezardan örnekler alınacak. Bu örnekler, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerde değerlendirilecek.

Soruşturmanın bu aşamasında mezardan elde edilecek bulguların, cezaevi kamera kayıtları, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte ele alınacağı bildirildi. Böylece Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesine yönelik yeni incelemeler yapılacak.

Mezarın açılmasıyla elde edilecek bulguların Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmesinin ardından soruşturmadaki değerlendirmelerin şekillenmesi bekleniyor.