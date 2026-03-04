Kars okullar tatil mi, 4 Mart Çarşamba Kars'ta okul yok mu (KARS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

4 Mart Çarşamba günü Kars genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenirken, gözler Kars Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Kars okullar tatil mi?" ve "Kars'ta bugün okul yok mu?" aramaları hız kazanırken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

KARS HAVA DURUMU

Kars'ta Kar Yağışı ve Dondurucu Soğuk Etkili Oluyor

KARS – Doğu Anadolu'nun en soğuk illerinden biri olan Kars'ta, 4 Mart Çarşamba günü kış şartları yüzünü iyice gösteriyor. Meteoroloji verilerine göre, gün boyu etkili olacak kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı en yüksek -3°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde dondurucu bir düşüşle -14°C'ye kadar gerileyecek. Nem oranının %84 olduğu kentte, rüzgar kuzeybatıdan saatte 5 mph hızla esecek. Gün içinde yağış ihtimali %50 olarak tahmin edilirken, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

KARS OKULLAR TATİL Mİ?

4 Mart Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.