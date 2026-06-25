Karne almak zorunlu mu? Karne günü okula gitmek zorunlu mu, yoklama alınır mı?

2025-2026 eğitim-öğretim yılında ikinci dönemin son ders zili 26 Haziran 2026 Cuma günü çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre milyonlarca öğrenci, karne heyecanının ardından yaz tatiline başlayacak. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve öğretmen için yaz tatili dönemi resmen başlarken, okullarda karne dağıtım saatleri okulun eğitim modeline göre değişecek.

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dönem başında yayımladığı çalışma takvimine göre 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler, takdir, teşekkür ve onur belgeleriyle birlikte karnelerini alacak. Karne günü dağıtım saatleri için MEB tarafından merkezi bir saat sınırlaması bulunmazken, okullardaki uygulama eğitim modeline göre şekilleniyor.

Sabahçı ve tam gün eğitim veren okullarda karne dağıtımı genellikle sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında yapılıyor. Öğlenci öğrenciler ya da ikinci grup olarak eğitim alan öğrenciler için karne teslimi çoğunlukla 11.00 ile 12.30 saatleri arasında tamamlanıyor. Bu nedenle karne dağıtım saati, öğrencinin eğitim aldığı okulun tam gün, sabahçı veya öğlenci sistemine göre değişiklik gösterebiliyor.

KARNE ALMAK ZORUNLU MU?

Karne almak ya da karne günü okula gitmek zorunlu değildir. Karnesini, takdir veya teşekkür belgesini bizzat giderek almak istemeyen ya da o gün okula gidemeyen öğrencilere herhangi bir ceza uygulanmaz. Karne günü, eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin belgelerini teslim aldığı gün olarak uygulanır.

Okula gitmeden ya da karne saatinden önce notlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler için e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi kullanılabilir. 26 Haziran Cuma günü sabah saatlerinden itibaren e-Okul üzerindeki “Yıl Sonu Başarı Durumu” ve dijital karne ekranının kademeli olarak aktif hale gelmesi bekleniyor. Sistem yoğunluğu yaşanmaması için gün boyunca erişime açık olacak.

Yaz tatilinin ardından yeni eğitim yılı sonbaharda başlayacak. MEB takvimine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026’da başlayacak. Öğrenciler için 2026-2027 eğitim-öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası ise 7-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Karne günü okula gitmek zorunlu mu?

Karne günü okula gitmek zorunlu değildir. Karnesini ya da varsa takdir ve teşekkür belgelerini almak için okula gidemeyen öğrencilere herhangi bir ceza uygulanmaz.