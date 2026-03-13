Karagümrük pozisyonu penaltı mı, Karagümrük Fenerbahçe Yiğit Efe - Larsson ceza sahasında çekme pozisyonunda penaltı var mı?
Süper Lig'de heyecan dorukta! Karagümrük – Fenerbahçe maçında kritik bir an yaşandı. Karagümrük ceza sahasında oluşan pozisyonda topun sahibi oyuncunun düşmesiyle akıllara "Penaltı mı?" sorusu geldi. Futbolseverler bu pozisyonu tartışıyor ve hakem kararını merak ediyor.
KARAGÜMRÜK POZİSYONU PENALTI MI?
Pozisyonda hakem devam kararı verirken, VAR ekibi de herhangi bir müdahalede bulunmadı. Bu kritik kararın ardından maç normal akışında devam etti. Spor kamuoyu, bu pozisyonu sosyal medyada yoğun şekilde tartışıyor.
HAKEM GÖRÜŞLERİ
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel'in yorumu: "Yiğit Efe 'nin Larsson'un formasından çekmesi oyuncuyu etkiliyor! Pozisyon ihlal ve penaltı olmalıydı!"