Haberler

Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemide kaç kişi var? Saldırıya uğrayan gemide ölü ya da yaralı var mı?

Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemide kaç kişi var? Saldırıya uğrayan gemide ölü ya da yaralı var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz'de deniz güvenliğini sarsan yeni bir saldırı haberi gündemde. Geçtiğimiz günlerde iki tankerin hedef alınmasının ardından bu kez ayçiçek yağı taşıyan MIDVOLGA-2 gemisi, Rusya'dan Gürcistan'a seyrederken saldırıya uğradı. Peki, Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemide kaç kişi var? Saldırıya uğrayan gemide ölü ya da yaralı var mı? Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemi personellerin sağlık durumu haberimizde!

Karadeniz'de deniz güvenliğini sarsan yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde iki tanker saldırısının ardından, bu kez ayçiçek yağı taşıyan bir gemi hedef alındı. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan geminin Rusya'dan Gürcistan'a seyrettiği ve Türkiye kıyılarından 80 mil açıkta olduğu bildirildi. Peki, Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemide kaç kişi var? Saldırıya uğrayan gemide ölü ya da yaralı var mı? Detaylar haberimizde!

KARADENİZ'DE SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİDE KAÇ KİŞİ VAR?

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıya uğrayan MIDVOLGA-2 isimli gemide toplam 13 personel bulunuyor. Geminin personel sayısı ve gemideki mevcut durumun açıklanması, olası bir kriz yönetimi açısından kritik öneme sahip.

Uzmanlar, gemilerdeki personel sayısının bilinmesinin, saldırı sonrası olası tahliye ve kurtarma operasyonları için önemli bir veri sağladığını vurguluyor. MIDVOLGA-2'de görev yapan 13 personel, geminin teknik ve lojistik operasyonlarını yürütüyor.

Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemide kaç kişi var? Saldırıya uğrayan gemide ölü ya da yaralı var mı?

SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİDE ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Açıklamada, gemideki personelin tamamının durumunun iyi olduğu belirtildi. Herhangi bir yaralanma veya ölüm bilgisi bulunmamakta ve personelden yardım talebi gelmemiş durumda. Bu durum, olayın şiddeti hakkında sınırlı bir fikir verse de, gemi güvenliği açısından kritik bir göstergedir.

Geminin makineleri çalışır vaziyette Sinop'a doğru ilerliyor. Uzmanlar, geminin kendi imkanlarıyla güvenli bölgeye ulaşabilmesinin, Karadeniz'de deniz trafiğinin güvenliği açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade ediyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Ümit Özat'tan Fenerbahçe'nin yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin

Fener'in yıldızına olay sözler: Buraya mukavele yapmaya gelmişsin
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
37 ilde dev FETÖ operasyonu! 58 kişi tutuklandı

37 ilde dev operasyon! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Ünlü fenomen feci kazada hayatını kaybetti

"Kask takmadım, umarım bir şey olmaz" dedi ama...
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
20 yıllık iktidara son vermişti! Rodrigo Paz hükümetinden çarpıcı ABD ve İsrail kararı

Yeni hükümetten çarpıcı ABD ve İsrail kararı
Seçil Erzan mahkemede 'Annemi bir daha göremeyecek miyim?' diye sordu

Kesilen cezayı duyunca, ağlayarak o soruyu sordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Ali Koç'un 90+5'teki gol sevinci olay oldu

Son dakikadaki gole verdiği tepki olay oldu
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.