Karadeniz'de deniz güvenliğini sarsan yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde iki tanker saldırısının ardından, bu kez ayçiçek yağı taşıyan bir gemi hedef alındı. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırıya uğrayan geminin Rusya'dan Gürcistan'a seyrettiği ve Türkiye kıyılarından 80 mil açıkta olduğu bildirildi. Peki, Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemide kaç kişi var? Saldırıya uğrayan gemide ölü ya da yaralı var mı? Detaylar haberimizde!

KARADENİZ'DE SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİDE KAÇ KİŞİ VAR?

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıya uğrayan MIDVOLGA-2 isimli gemide toplam 13 personel bulunuyor. Geminin personel sayısı ve gemideki mevcut durumun açıklanması, olası bir kriz yönetimi açısından kritik öneme sahip.

Uzmanlar, gemilerdeki personel sayısının bilinmesinin, saldırı sonrası olası tahliye ve kurtarma operasyonları için önemli bir veri sağladığını vurguluyor. MIDVOLGA-2'de görev yapan 13 personel, geminin teknik ve lojistik operasyonlarını yürütüyor.

SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİDE ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Açıklamada, gemideki personelin tamamının durumunun iyi olduğu belirtildi. Herhangi bir yaralanma veya ölüm bilgisi bulunmamakta ve personelden yardım talebi gelmemiş durumda. Bu durum, olayın şiddeti hakkında sınırlı bir fikir verse de, gemi güvenliği açısından kritik bir göstergedir.

Geminin makineleri çalışır vaziyette Sinop'a doğru ilerliyor. Uzmanlar, geminin kendi imkanlarıyla güvenli bölgeye ulaşabilmesinin, Karadeniz'de deniz trafiğinin güvenliği açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade ediyor.