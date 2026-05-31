Kanye West kimdir? Kanye West kaç yaşında, nereli?

Müzik dünyasında yıllardır adından söz ettiren Kanye West, hem sanat kariyeri hem de dünya çapındaki etkisiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada ve arama motorlarında hakkında yapılan araştırmalar hız kazanırken, ünlü rapçinin yaşam öyküsü yeniden gündeme geldi. Kanye West'in kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve kariyerinde hangi başarılara imza attığı merak ediliyor. Detaylar haberin devamında...

KANYE WEST KİMDİR?

Kanye West, sahne adıyla Ye olarak da bilinen Amerikalı rapçi, şarkı yazarı, müzik yapımcısı ve iş insanıdır. Hip-hop müziğinin dünya çapındaki en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra moda ve girişimcilik alanındaki çalışmalarıyla da tanınmaktadır. Kariyeri boyunca çok sayıda ödül kazanan West, müzik dünyasında önemli bir etki yaratmıştır.

KANYE WEST KAÇ YAŞINDA?

Kanye West, 8 Haziran 1977 tarihinde ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta şehrinde doğdu. 2026 yılı itibarıyla 48 yaşındadır.

KANYE WEST NERELİ?

Kanye West, Atlanta, Georgia doğumludur. Ancak çocukluk ve gençlik yıllarını büyük ölçüde Chicago şehrinde geçirmiştir. Bu nedenle kariyerinin şekillenmesinde Chicago'nun önemli bir yeri bulunmaktadır.

KANYE WEST’İN KARİYERİ

Kanye West müzik kariyerine 1990'lı yılların sonlarında prodüktör olarak başladı. Özellikle Jay-Z'nin The Blueprint albümündeki çalışmalarıyla dikkat çekti. 2004 yılında çıkardığı ilk stüdyo albümü The College Dropout ile büyük çıkış yakaladı.

Ardından yayımladığı Late Registration, Graduation, 808s & Heartbreak, My Beautiful Dark Twisted Fantasy ve Donda gibi çalışmalarla dünya çapında ün kazandı.

Müzik kariyerinin yanı sıra moda sektöründe de aktif rol alan West, Adidas ile geliştirdiği Yeezy markasıyla büyük ticari başarı elde etti. Kariyeri boyunca milyonlarca albüm satan sanatçı, 24 Grammy Ödülü kazanarak müzik tarihinin en ödüllü isimlerinden biri oldu. Son yıllarda ise müziğin yanı sıra moda, iş dünyası ve sosyal medya açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.