İstanbul, 30 Mayıs’ta dünyanın en çok konuşulan müzik organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Rap müziğin küresel ölçekte en etkili isimlerinden biri olarak gösterilen Kanye West’in sahne alacağı dev etkinlik, yalnızca bir konser deneyimi değil; müzik, eğlence ve popüler kültürü aynı merkezde buluşturan büyük ölçekli bir festival atmosferi sunacak. Peki, Kanye West İstanbul konseri ne zaman, nerede? Detaylar...

KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

Kanye West’in İstanbul konseri 30 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Organizasyonun gün boyu sürecek festival konseptiyle planlandığı belirtilirken, stadyum kapılarının saat 13.00 itibarıyla açılacağı açıklandı.

Etkinlik kapsamında ana konser öncesinde düzenlenecek Before Party organizasyonunda farklı sanatçılar sahne alacak. Konser sonrası gerçekleştirilecek After Party etkinlikleriyle birlikte organizasyonun gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Konser için hazırlanan organizasyon planına göre etkinliğin yalnızca müzik performanslarından oluşmayacağı, aynı zamanda geniş kapsamlı bir festival deneyimi sunacağı ifade ediliyor. Özellikle popüler kültür ve eğlence dünyasını bir araya getiren yapısıyla etkinliğin İstanbul’daki en büyük organizasyonlardan biri olması öngörülüyor.

Yaklaşık 120 bin kişilik katılım beklentisi nedeniyle güvenlik, ulaşım ve giriş organizasyonları için kapsamlı hazırlıklar yapıldığı belirtiliyor. Yetkililer tarafından yapılan planlamaya göre metro seferlerinin sabaha kadar devam etmesi hedeflenirken, şehir genelinde farklı noktalara ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ NEREDE?

Kanye West’in İstanbul konseri Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. İstanbul’un en büyük etkinlik alanlarından biri olarak gösterilen stadyumun, yüksek katılımlı organizasyonlar için özel olarak hazırlandığı belirtiliyor.

120 bin kişiyi ağırlaması beklenen etkinlik için stadyum çevresinde ulaşım ve yönlendirme çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi. Organizasyon kapsamında giriş-çıkış yoğunluğunu azaltmak amacıyla toplu taşıma planlamalarının genişletildiği ifade edilirken, metro seferlerinin gece boyunca devam etmesi planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık 100 otobüsle ücretsiz ulaşım desteği sağlayacağı açıklanırken, etkinlik sonrası oluşabilecek yoğunluğun kontrollü şekilde yönetilmesi hedefleniyor.