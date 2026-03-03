Haberler

Kanlı ay tutulması ne zaman, saat kaçta, kanlı ay tutulması Türkiye'den görülecek mi 2026?

Güncelleme:
2026 yılında gerçekleşecek kanlı ay tutulması merakla bekleniyor. Peki, kanlı ay tutulması ne zaman ve saat kaçta yaşanacak? Türkiye'den de izlenebilecek bu nadir gökyüzü olayı, astronomi tutkunları için kaçırılmaması gereken bir deneyim olacak.

2026'da gökyüzü meraklılarını heyecanlandıracak kanlı ay tutulması tarihleri belli oldu. Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği büyük merak konusu. İşte kanlı ay tutulmasının zamanı, saati ve hangi bölgelerden net bir şekilde görülebileceğine dair detaylar.

2026'DA GÖKYÜZÜNDE KANLI AY HEYECANI

Gökyüzü meraklılarının yakından takip ettiği Kanlı Ay tutulması, 2026 yılında etkileyici görüntülere sahne olacak. 3 Mart 2026'da yaşanacak tam Ay tutulması sırasında Ay, Dünya'nın gölgesine tamamen girerek kızıl ve bakır tonlarına bürünecek. Bu sıra dışı doğa olayı, birçok kıtadan izlenebilecek olsa da Türkiye için farklı bir zaman dilimine denk geliyor.

KANLI AY NEDİR, NASIL OLUŞUR?

Kanlı Ay, aslında tam Ay tutulması sırasında ortaya çıkan doğal bir görsel etkidir. Ay, Dünya ile Güneş arasındaki hizalanma sonucu Dünya'nın tam gölge konisine girdiğinde normalde kararması beklenir. Ancak Dünya atmosferi, Güneş'ten gelen ışığı süzer. Mavi ve mor tonlar atmosferde daha fazla dağılırken, kırmızı ve turuncu ışık Ay'a ulaşır. Bu nedenle Ay, tutulma sırasında kızıl renkte görünür.

2026 KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2026 yılının ilk Ay tutulması 3 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek. Bu tutulma, tam tutulma özelliği taşıyor. Ay, "umbra" adı verilen Dünya'nın tam gölge bölgesine bütünüyle girecek. Tutulma süresince Ay'ın rengi koyu kırmızıdan bakır tonlarına kadar farklılık gösterebilecek. Astronomi takvimlerinde bu tür tutulmalar, yılın en dikkat çekici gök olayları arasında yer alıyor.

HANGİ BÖLGELERDEN GÖZLEMLENEBİLECEK?

3 Mart 2026'daki Kanlı Ay tutulması;

• Kuzey Amerika

• Güney Amerika

• Doğu Asya

• Güneydoğu Asya

• Avustralya

bölgelerinin büyük bölümünden çıplak gözle izlenebilecek.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Tutulma, Türkiye saatiyle gündüz saatlerine denk geldiği için Türkiye'den doğrudan gözlemlenemeyecek. Ancak gökyüzüne ilgi duyanlar, tutulmayı çevrim içi canlı yayınlar ve uluslararası astronomi platformları üzerinden takip edebilecek.

AY NEDEN KIRMIZI RENKTE GÖRÜNÜYOR?

Tam Ay tutulması sırasında Dünya atmosferi adeta doğal bir filtre gibi çalışır. Kısa dalga boylu ışıklar atmosferde dağılırken, kırmızı ışık kırılarak Ay yüzeyine ulaşır. Bu optik etki, Ay'ın tutulma esnasında "Kanlı Ay" olarak adlandırılan kızıl renge bürünmesine neden olur.

Osman DEMİR
500

