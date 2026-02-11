Kanbolat Görkem Arslan öldü mü? Kanbolat Görkem Arslan kaç yaşında, neden vefat etti?

Magazin dünyasında şok etkisi yaratan bir gelişme, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Başarılı oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hakkında ortaya atılan iddialar sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi. Hayatını mı kaybetti, kaç yaşındaydı ve ölümüne dair neler biliniyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN VEFAT MI ETTİ?

Evet, oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti. Gece yarısı Beyoğlu'ndaki evinde fenalaşan Arslan, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN NEDEN VEFAT ETTİ?

Arslan'ın gece saatlerinde evinde rahatsızlandığı, eşinin durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdiği belirtildi. İlk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan oyuncu burada yaşamını yitirdi. Ölüm nedenine ilişkin hastane ya da yetkililer tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuk kariyerine 2004 yılında "Çemberimde Gül Oya" dizisiyle başladı. 1998 yılından itibaren tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan; "Poyraz Karayel" dizisindeki Sefer karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Ayrıca "Ezel", "Yer Gök Aşk", "Hayat Bazen Tatlıdır", "Bir Deli Rüzgar" ve son olarak "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" gibi yapımlarda rol aldı. Sinemada ise "Daire", "Yurt" ve "Teslimiyet" gibi filmlerde yer aldı.