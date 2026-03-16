Kanada vizelerini iptal mi ediyor? SON DAKİKA! Kanada Türk depremzedelere verilen geçici oturum izinlerini iptal mi etti?

Kanada, Türk depremzedelere sağladığı geçici oturum izinlerini iptal mi ediyor? Yaklaşık 9 bin kişinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye dönmesi gündemde. Gelişmenin ayrıntıları ve depremzedelerin tepkisi merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANADA TÜRK DEPREMZEDELERE VERİLEN GEÇİCİ OTURUM İZİNLERİNİ İPTAL Mİ EDİYOR?

Kanada, depremzedelere özel olarak sağladığı geçici oturum izinlerini yenilemeyerek fiilen iptal etmiş oldu. 2026 itibarıyla geçici oturum izni süresi dolan depremzedelerin Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

KANADA'YA NE KADAR TÜRK GİTTİ?

Deprem sonrası Kanada'ya giden Türk vatandaşlarının sayısı yaklaşık 20 bin olarak kaydedildi. Bunlardan 10 bini kendi isteğiyle geri dönerken, 9 bin Türk vatandaşının önümüzdeki günlerde Türkiye'ye dönmesi öngörülüyor.

KANADA'DAKİ TÜRKLER NE AÇIKLAMA YAPTI?

Kanada'da yaşayan depremzedeler, "TS2023 girişimi" adıyla bir platform kurarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Açıklamalarında, "Memleketlerimizde evlerimiz harabe oldu, yeni bir hayat için Kanada'ya geldik. Kalıcı oturum için adil ve makul bir çözüm istiyoruz" ifadelerini kullandılar.