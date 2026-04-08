Modern futbolun temel taşlarından biri olan ofsayt kuralı, bazı özel durumlarda istisnalara sahip olmasıyla bilinir. Maç izlerken bir kalecinin uzun vuruşuyla savunma arkasına sarkan forvet oyuncusunun durumu, ekran başındakileri "Kaleci vuruşunda ofsayt var mı, yok mu?" tartışmasına itebiliyor. Hakem kararlarının mercek altına alındığı bugünlerde, kural kitabının bu teknik detayı hakkında bilinmesi gerekenleri ve hangi durumlarda bayrağın kalkmayacağını sizler için detaylandırdık.

KALE VURUŞUNDAN OFSAYT OLUR MU?

Futbol kurallarına göre kale vuruşundan (aut atışından) doğrudan gelen toplarda ofsayt kuralı uygulanmaz. IFAB'ın Oyun Kuralları Kitabı'nda açıkça belirtildiği üzere, bir oyuncu topu doğrudan şu üç yolla alırsa ofsayt ihlali gerçekleşmiş sayılmaz:

1. Kale vuruşu (Aut)

2. Taç atışı

3. Köşe vuruşu (Korner)

Bu demek oluyor ki; kaleci aut atışını kullandığında, forvet oyuncusu rakip savunmanın ne kadar arkasında olursa olsun, topa doğrudan dokunduğu anda ofsayt bayrağı kalkmaz.

TAKTİKSEL AVANTAJ: SAVUNMAYI ŞAŞIRTAN HAMLE

Genellikle profesyonel liglerde kalecilerin vuruş kapasitesinin yüksek olması, kale vuruşlarını birer hücum silahına dönüştürebilir. Eğer bir kaleci aut atışını rakip ceza sahasına kadar gönderebiliyorsa, forvet oyuncuları ofsayta düşme korkusu olmadan rakip kale çizgisine yakın bekleyebilirler. Bu durum, özellikle maçın son dakikalarında gol arayan takımlar için büyük bir avantaj sağlar.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DETAY: "DOĞRUDAN" KURALI

Buradaki en kritik nokta "doğrudan" ifadesidir. Ofsayt istisnasının geçerli olması için topun kalecinin ayağından çıktıktan sonra başka hiçbir oyuncuya (takım arkadaşı veya rakip) temas etmeden forvet oyuncusuna ulaşması gerekir.

• Örneğin: Kaleci vuruşu yaptı, top orta sahada bir takım arkadaşının kafasına çarptı ve ardından ofsayt pozisyonundaki forvete gitti. Bu durumda kural bozulur ve ofsayt kararı verilir. Çünkü top artık kaleciden doğrudan değil, bir başka oyuncudan gelmiştir.

OFSAYTIN GEÇERLİ OLMADIĞI DİĞER ÖZEL DURUMLAR

Futbolda kural bilmek, maçı izlerken veya oynarken büyük fark yaratır. Kale vuruşu dışında ofsaytın işlemediği diğer durumlar ise şunlardır:

• Kendi Yarı Sahası: Bir oyuncu topun atıldığı anda kendi yarı sahasındaysa ofsayta düşmez.

• Topun Arkasında Kalmak: Eğer oyuncu toptan daha gerideyse, rakip savunmanın arkasında olsa bile ofsayt sayılmaz.

• Kasti Rakip Müdahalesi: Top rakip oyuncu tarafından bilerek oynanmış (kurtarış amaçlı hamleler hariç) ve size gelmişse, pozisyonunuz ne olursa olsun ofsayt cezalandırılmaz.

Kale vuruşundan ofsayt olmaz bilgisi futbolun temel ve değişmez kurallarından biridir. Bu kural, oyunun akıcılığını korumak ve kalecilerin oyuna katılımını teşvik etmek amacıyla uygulanmaya devam etmektedir.