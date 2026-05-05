Baharın habercisi olarak kabul edilen Kakava Şenlikleri için geri sayım başladı. Roman kültürünün en önemli etkinliklerinden biri olan bu festival, müzik, dans ve ritüellerle dolu programıyla dikkat çekiyor. “Kakava Şenlikleri ne zaman başlıyor?” sorusu ise hem yerli hem de yabancı turistlerin en çok aradığı konular arasında yer alırken, organizasyonun detayları şimdiden büyük ilgi uyandırıyor.

KAKAVA ŞENLİKLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kakava Şenlikleri’nin ne zaman başlayacağı, her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelişiyle birlikte en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Geleneksel olarak Edirne’de kutlanan bu renkli etkinlik, özellikle Roman kültürünün en önemli ritüellerinden biri olarak dikkat çekiyor. Binlerce kişinin katıldığı şenliklerde ateşin yakılması, dileklerin tutulması ve coşkulu kutlamalar büyük ilgi görüyor.

Kakava Şenlikleri her yıl 5-6 Mayıs'ta Edirne'de kutlanır.

KAKAVA ŞENLİKLERİ 2026 PROGRAMI VE ETKİNLİKLERİ

Kakava Şenlikleri kapsamında düzenlenen programda konserler, dans gösterileri ve geleneksel ritüeller yer alıyor. Şenliklerin başlangıç tarihi yaklaşırken, katılımcılar hem etkinlik takvimini hem de kutlamaların detaylarını yakından takip ediyor. Özellikle Kakava ateşinin yakıldığı an, festivalin en dikkat çekici ve sembolik bölümü olarak öne çıkıyor.