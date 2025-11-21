Haberler

Kainat güzeli seçildi mi? 2025 Kainat güzeli kim oldu?

Kainat güzeli seçildi mi? 2025 Kainat güzeli kim oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından biri olan Miss Universe 2025'in final gecesi geride kaldı. Ancak gözler hala sahnede parlayan tacın sahibinde. Peki, Kainat güzeli seçildi mi? 2025 Kainat güzeli kim oldu?

2025 Miss Universe Yarışması sona erdi ve dünyanın dört bir yanından gelen güzeller podyumda boy gösterdi. Ancak merak edilen soru hâlâ gündemde: Bu yılın Kainat Güzeli kim oldu? Sonuçlar, yarışmayı yakından takip edenler için sürprizlerle dolu mu? İşte cevabı merak konusu olan detaylar haberin devamında yer alıyor.

KAİNAT GÜZELİ KİM SEÇİLDİ?

2025 Miss Universe Kainat Güzeli yarışmasının tacı Meksika temsilcisi Fatima Bosch'a verildi. Tayland'da düzenlenen final gecesinde sahneye çıkan Bosch, podyumdaki duruşu, özgüveni ve final sorusuna verdiği etkileyici yanıt ile jüriden tam not aldı. Böylece Fatima Bosch, hem ülkesine hem de kişisel kariyerine büyük bir başarı daha ekledi.

TÜRKİYE İLK 30'A GİREBİLDİ Mİ?

Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, Miss Universe 2025'te ne yazık ki ilk 30'a giremedi. Yarışmanın ön eleme ve değerlendirme aşamalarında dereceye giremeyen Arslan, Türkiye'nin bu yılki performansının resmi sıralamasız şekilde tamamlanmasına neden oldu. Ceren Arslan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada jürinin kararına saygı duyduğunu belirtse de, beklentilerin altında kalan sonucu dile getirerek sitem etti.

Kainat güzeli seçildi mi? 2025 Kainat güzeli kim oldu?

CEREN ARSLAN KİMDİR?

Ceren Arslan, Türkiye'yi 2025 Miss Universe yarışmasında temsil eden güzellik yarışması modelidir. Ulusal elemeleri başarıyla geçerek Miss Universe sahnesine çıkmaya hak kazanan Arslan, yarışma sürecinde yoğun bir hazırlık ve kamp dönemi geçirdi. Final gecesinde sahnedeki performansıyla dikkat çekse de derece elde edemedi. Yarışma sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sürecin kendisi için değerli olduğunu ve destek veren herkese teşekkür ettiğini dile getirdi. Arslan, hem disiplinli çalışmaları hem de olgun duruşuyla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi kazandı.

FATİMA BOSCH KİMDİR?

Fatima Bosch, Meksika'yı temsil eden ve 2025 Miss Universe yarışmasının birincisi olan güzellik yarışmacısıdır. Yarışmada hem sahne duruşu hem de özgüveniyle öne çıkan Bosch, final sorusuna verdiği yanıt ile jüriden yüksek puan aldı. Bu zafer, Meksika'nın güzellik yarışmalarındaki güçlü konumunu bir kez daha göstermiş oldu. Fatima Bosch'un zaferi, sosyal medyada ve uluslararası basında büyük yankı uyandırdı.

2025 MISS UNIVERSE YARIŞMASINDA İLK 5'TE HANGİ ÜLKELER VAR?

2025 Miss Universe yarışmasının final sıralamasında ilk 5 ülke şu şekilde oluştu:

  • 1. Meksika – Fatima Bosch
  • 2. Tayland – Praveenar Singh
  • 3. Venezuela – Stephany Abasali
  • 4. Filipinler – Ahtisa Manalo
  • 5. Fildişi Sahili – Olivia Yace

Bu ülkeler, gecenin sonunda jüriden aldıkları yüksek puanlarla sahnede ilk 5'e yükseldi. Her bir temsilci, kendi ülkesi adına büyük bir başarıya imza atarken, yarışmanın izleyicileri tarafından da uzun süre konuşuldu.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.