Kahramanmaraş okullar tatil mi sorusunun yanıtı şimdilik hayır. Kahramanmaraş Valiliği, 25 Kasım Çarşamba günü için olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Bu nedenle Kahramanmaraş'ta okulların yarın açık olması ve normal ders programının uygulanması bekleniyor. Hava koşullarının kötüleşmesi halinde tatil kararı akşam saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde duyurulabilir.

SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ TATİL DUYURUSU

Kahramanmaraş Valiliği, 25 Kasım Çarşamba günü için şu ana kadar eğitime ara verildiğine dair bir açıklama yapmadı. Valilikten olası bir tatil kararı gelmesi halinde karar, Kahramanmaraş Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

KAHRAMANMARAŞ OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, şu an için Kahramanmaraş'ta okullar tatil değil. Olumsuz hava koşullarına rağmen il genelinde ve ilçelerde açıklanmış bir tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle 25 Kasım Çarşamba günü okulların açık olması bekleniyor.

25 KASIM ÇARŞAMBA KAHRAMANMARAŞ'TA OKUL YOK MU?

25 Kasım Çarşamba günü Kahramanmaraş'ta okul var. Ancak yağışların şiddetini artırması halinde valilik ya da kaymakamlıklar tarafından il veya ilçe bazında tatil kararı alınabilir. Bu nedenle velilerin ve öğrencilerin resmi duyuruları akşam ve sabah saatlerinde kontrol etmeleri öneriliyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojik verilere göre Kahramanmaraş'ta şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 17, en düşük sıcaklığın ise 11 derece civarında olması öngörülüyor.

Gök gürültülü sağanak sırasında ani su baskınları, kısa süreli kuvvetli rüzgâr ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Okula gidecek öğrencilerin yağmurluk ve şemsiye bulundurmaları, servis ve özel araç kullanan sürücülerin de kaygan yollarda hızlarını düşürmeleri öneriliyor.

OKUL TATİL KARARINI KİM VERİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine il genelinde valilikler, ilçe genelinde ise kaymakamlıklar karar veriyor. Tatil kararları genellikle akşam saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Kahramanmaraş'ta de olası bir tatil kararı Kahramanmaraş Valiliği tarafından açıklanacak.