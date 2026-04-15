Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırı, hem eğitim camiasında hem de kamuoyunda derin bir şok etkisi yarattı. Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşen olayda silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer tarafından yapılan ilk açıklamalara göre saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında 1 öğretmen ve 3 öğrencinin bulunduğu bildirildi. Peki, Kahramanmaraş okul saldırısında ölen öğretmen kimdir? Detaylar...

Vali Mükerrem Ünlüer tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaşamını yitiren 4 kişiden birinin öğretmen olduğu doğrulandı ancak öğretmenin ismi, yaşı veya görev yaptığı branş hakkında kamuoyuna herhangi bir detay verilmedi. Bu nedenle öğretmenin kimliği şu an için açıklanmış değil ve soruşturma süreci kapsamında gizliliğin korunduğu görülüyor.

Yetkililer, hem ailelerin mahremiyetinin korunması hem de adli sürecin sağlıklı ilerlemesi amacıyla kimlik bilgilerinin paylaşılmadığını belirtiyor.

SALDIRININ DETAYLARI VE OLAYIN GELİŞİMİ

Edinilen bilgilere göre olay, okul içinde aniden başlayan silah sesleriyle ortaya çıktı. İhbar üzerine güvenlik güçleri kısa sürede okula ulaştı ve bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Saldırganın 8. sınıf öğrencisi olduğu ve babasına ait silahlarla okula geldiği öğrenildi. Söz konusu silahların, eski emniyet mensubu olan babasına ait olduğu iddiası ise olayın en dikkat çeken noktalarından biri oldu.

Saldırının ardından okulda büyük panik yaşanırken, öğrenciler ve öğretmenler hızla tahliye edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

YARALILARIN DURUMU VE RESMİ AÇIKLAMALAR

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in yaptığı açıklamada, olayda 20 kişinin yaralandığı ve bunlardan 4’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Sağlık ekipleri, yaralıların hayati durumlarını stabil hale getirmek için yoğun çaba sarf ederken, hastanelerde acil müdahale ekipleri alarma geçirildi. Bölgedeki sağlık kuruluşlarında ek personel görevlendirilerek olası yeni ihtiyaçlara karşı hazırlık yapıldı.