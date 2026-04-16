Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci yaşamını yitirdi, çok sayıda öğrenci ise yaralandı. Olayla ilgili resmi makamlar tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve yaşları netleşti. Saldırının ardından eğitim camiası büyük bir yas içerisine girerken, olayın tüm detayları adli ve idari soruşturma kapsamında incelenmeye devam ediyor. Peki, Kahramanmaraş okul saldırısında ölen öğrenciler kimler, kaç yaşındalar? Detaylar...

KAHRAMANMARAŞ OKUL SALDIRISINDA ÖLEN ÖĞRENCİLER KİMLER KAÇ YAŞLARINDALAR?

Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmen, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’nda yapılan kimlik tespit çalışmalarının ardından açıklandı. Resmi bilgilere göre saldırıda yaşamını yitiren 9 kişinin kimlikleri şu şekilde belirlendi:

HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİLERİN İSİMLERİ VE YAŞLARI

Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri ve yaşları şu şekilde kayıtlara geçti:

Mustafa Aslan (yaş bilgisi paylaşılmadı)

Şuranur Sevgi Kazıcı (yaş bilgisi paylaşılmadı)

Zeynep Kılınç (yaş bilgisi paylaşılmadı)

Furkan Sancak Balal (11)

Bayram Nabi Şişik (10)

Belinay Nur Poyraz (10)

Adnan Göktürk Yeşil (11)

Kerem Erdem Güngör (yaş bilgisi paylaşılmadı)

HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRETMEN

Saldırıda ayrıca matematik öğretmeni Ayla Kara (56) da hayatını kaybetti.

SALDIRININ GENEL SEYRİ VE RESMİ AÇIKLAMALAR

Saldırganın, babasına ait olduğu belirtilen 5 silah ve 7 şarjörü okul içine getirerek eylemi gerçekleştirdiği ve saldırı sonrası aynı silahla yaşamına son verdiği açıklandı. Yaralı öğrencilerden bir kısmının taburcu edildiği, bir bölümünün ise farklı hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

EĞİTİME ARA VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Olayın ardından yetkililer tarafından Kahramanmaraş genelinde eğitime iki gün ara verildiği duyuruldu. Yetkililer, saldırının tüm yönleriyle araştırıldığını ve adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Resmi açıklamalara göre soruşturma kapsamında hem olayın oluş şekli hem de silahların temin süreci detaylı şekilde incelenmektedir.