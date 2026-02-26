Haberler

Kahramanmaraş deprem mi oldu, depremin şiddeti kaç, merkez üssü neresi 26 Şubat Perşembe?

Kahramanmaraş deprem mi oldu, depremin şiddeti kaç, merkez üssü neresi 26 Şubat Perşembe?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta 26 Şubat Perşembe günü bir deprem meydana geldi. Peki, depremin şiddeti kaç ve merkez üssü neresi? Vatandaşlar ve bölge sakinleri, son gelişmeleri yakından takip ediyor. Depremin etkileri ve bölgede olası hasarlar merak konusu oldu.

26 Şubat Perşembe günü Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili detaylar belli oldu. Uzmanlar, yaşanan sarsıntının etkilerini değerlendirirken, bölge halkı gelişmeleri yakından izliyor. Deprem sonrası güvenlik önlemleri ve acil durum bilgileri önem kazanıyor.

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN'DA 4.7 ŞİDDETİNDE DEPREM

AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu.

Kahramanmaraş deprem mi oldu, depremin şiddeti kaç, merkez üssü neresi 26 Şubat Perşembe?

DEPREM SAAT 20.17'DE GERÇEKLEŞTİ

AFAD'ın verilerine göre sarsıntı 27 Şubat Cuma günü saat 20.17'de kaydedildi. Kısa süreli sallantı, özellikle Elbistan çevresinde hissedildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 7 KİLOMETRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, yerel halk tarafından hafif şiddetli bir sarsıntı olarak hissedildi. Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerde genellikle ciddi hasar beklenmediğini belirtiyor.

Kahramanmaraş deprem mi oldu, depremin şiddeti kaç, merkez üssü neresi 26 Şubat Perşembe?

BÖLGEDE VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Depremin ardından bölge sakinleri kısa süreli endişe yaşadı. Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunmasını öneriyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Pakistan ve Afganistan yeniden çatışmaya başladı

Komşu ülkeler yeniden savaşa tutuştu! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: 'Yanlış anlaşıldım'

Teneffüs ziline tepki göstermişti, son açıklaması bambaşka
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü araba markası milyonlarca aracını geri çağırdı
Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Kenan'a sürpriz hediye
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu