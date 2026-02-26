Kahramanmaraş deprem mi oldu, depremin şiddeti kaç, merkez üssü neresi 26 Şubat Perşembe?

26 Şubat Perşembe günü Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili detaylar belli oldu. Uzmanlar, yaşanan sarsıntının etkilerini değerlendirirken, bölge halkı gelişmeleri yakından izliyor. Deprem sonrası güvenlik önlemleri ve acil durum bilgileri önem kazanıyor.

KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN'DA 4.7 ŞİDDETİNDE DEPREM

AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu.

DEPREM SAAT 20.17'DE GERÇEKLEŞTİ

AFAD'ın verilerine göre sarsıntı 27 Şubat Cuma günü saat 20.17'de kaydedildi. Kısa süreli sallantı, özellikle Elbistan çevresinde hissedildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 7 KİLOMETRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, yerel halk tarafından hafif şiddetli bir sarsıntı olarak hissedildi. Uzmanlar, bu büyüklükteki depremlerde genellikle ciddi hasar beklenmediğini belirtiyor.

BÖLGEDE VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Depremin ardından bölge sakinleri kısa süreli endişe yaşadı. Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunmasını öneriyor.