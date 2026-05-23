Türk tiyatrosu ve sinemasının deneyimli isimlerinden biri olan Jülide Kural, uzun yıllardır sahne sanatları alanında üretim yapan bir oyuncudur. Aynı zamanda usta sanatçı Kadir İnanır ile olan hayat arkadaşlığıyla da kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim haline gelmiştir. Son dönemde Kadir İnanır’ın sağlık süreciyle ilgili yaptığı açıklamalar sonrası yeniden gündeme gelen Kural’ın yaşamı ve kariyeri araştırılmaktadır. Peki, Kadir İnanır'ın eşi Jülide Kural kimdir? Jülide Kural kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

KADİR İNANIR'IN EŞİ JÜLİDE KURAL KİMDİR?

24 Mart 1965 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Jülide Kural, sanat hayatını tiyatro ekseninde şekillendirmiş; hem akademik hem de sahne deneyimiyle Türkiye’nin önemli tiyatro oyuncuları arasında yer almıştır. İstanbul Üniversitesi’nde Felsefe eğitimi alması ve ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü tamamlaması, onun sanat anlayışını derinleştiren önemli adımlar olmuştur.

Bir süre Almanya’da da yaşayan Kural, farklı kültürlerden beslenen bir sanat perspektifi geliştirmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra ise AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu gibi önemli topluluklarda sahne alarak profesyonel kariyerini güçlendirmiştir.

Televizyon izleyicisinin onu tanımasında ise “Süper Baba” dizisi önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu yapım, Jülide Kural’ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlamıştır.

JÜLİDE KURAL KAÇ YAŞINDA?

24 Mart 1965 doğumlu olan Jülide Kural, 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.

JÜLİDE KURAL NERELİ?

Jülide Kural, Adana doğumludur.

JÜLİDE KURAL NE İŞ YAPIYOR?

Jülide Kural, profesyonel bir tiyatro ve sinema oyuncusudur. Kariyerinin büyük bölümünü sahne sanatlarına adamış olan Kural, Türkiye’nin önemli tiyatro topluluklarında uzun yıllar boyunca görev almıştır.

AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu gibi köklü oluşumlarda sahneye çıkan sanatçı, tiyatro alanındaki üretimlerini bağımsız projelerle de sürdürmüştür. Kendi kurduğu Ateş Tiyatrosu ile farklı bir sahne yaklaşımı geliştirmiş, “Frida Yaşasın Hayat” gibi projeleri sahneleyerek alternatif tiyatro üretimlerine katkı sağlamıştır.

Televizyon dünyasında ise “Süper Baba” dizisiyle geniş kitlelere ulaşmıştır. Bunun yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de zaman zaman yer almıştır.

Ayrıca Kural, 2008 yılında başlatılan “Ermenilerden Özür Diliyorum” kampanyasına destek vererek toplumsal konularda da görüş bildiren bir sanatçı kimliği ortaya koymuştur.

Son olarak, Kadir İnanır ile olan hayat arkadaşlığı, onun kamuoyunda daha fazla merak edilmesine neden olmuş ve özellikle İnanır’ın sağlık sürecinde yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme gelmiştir.