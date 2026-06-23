Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Kadir İnanır, son dönemde sağlık durumu ve hakkında çıkan haberlerle sık sık gündeme geliyor. Özellikle internet kullanıcıları, “ Kadir İnanır öldü mü, yaşıyor mu?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Usta sanatçının yaşamına ve sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

KADİR İNANIR ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Kadir İnanır ölmedi, abalsı öldü. Bu yüzden karışıklık yaşanmaktadır. Kadir İnanır tedavisi sonrası taburcu oldu.

KADİR İNANIR’IN ABLASI ALTUN ARICA NEDEN ÖLDÜ?

95 yaşında olduğu belirtilen Arıca’nın, ilçede bulunan özel bir hastanede devam eden tedavi sürecinde sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre Altun Arıca’nın vefatı, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları ve bir süredir devam eden tedavi sürecinin ardından gerçekleşti. Aileye yakın kaynaklar ve yerel basında yer alan haberlerde, Arıca’nın uzun süredir hastanede kontrol altında tutulduğu ifade edildi. Vefat haberi, hem sanat hem de spor camiasında derin üzüntüyle karşılandı.

Altun Arıca’nın cenazesinin, memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Ailenin yakınları ve sevenlerinin cenaze töreninde bir araya gelmesi bekleniyor.