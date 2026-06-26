Kadir İnanır öldü mü, Kadir İnanır neden öldü?

Kadir İnanır hakkında ortaya atılan “öldü mü?” sorusu sosyal medyada gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Usta oyuncunun sağlık durumu merak edilirken, vefatına ilişkin haberler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

KADİR İNANIR HAYATINI KAYBETTİ

Kadir İnanır, 14 Mayıs’ta geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Yeşilçam’ın unutulmaz jönü olarak hafızalara kazınan usta oyuncu, 77 yaşında hayatını kaybetti.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Kadir İnanır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Sevenleri ve sanat camiası, acı haberle derin üzüntü yaşadı.

YEŞİLÇAM’IN EFSANE İSMİYDİ

Türk sinemasının en önemli jönlerinden biri olarak kabul edilen Kadir İnanır, kariyeri boyunca sayısız filmde başrol oynadı. Karizmatik oyunculuğu ve güçlü ekran performansıyla Yeşilçam dönemine damga vurdu.

SİNEMA DÜNYASINDA BÜYÜK YAS

Usta sanatçının vefat haberi sonrası sinema dünyasında büyük bir boşluk oluştu. Sevenleri ve meslektaşları, Kadir İnanır’ın Türk sinemasına bıraktığı mirası ve unutulmaz filmlerini anarak taziye mesajları paylaşıyor.