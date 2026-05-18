'Kadir İnanır öldü mü haberleri' neden gündem oldu?

Son günlerde sosyal medya platformlarında yayılan “ Kadir İnanır öldü mü?” haberleri kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Özellikle oyuncunun sağlık durumuyla ilgili ortaya çıkan iddialar sonrası internet kullanıcıları, konunun doğruluğunu araştırmaya başladı. Kadir İnanır hakkında çıkan haberlerin neden gündem olduğu merak konusu haline geldi.

KADİR İNANIR HASTANEYE KALDIRILDI

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’taki bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından doktorların kontrolü sonucunda yoğun bakım servisine alınan sanatçıya zatürre teşhisi konulduğu belirtildi.

LEVENT İNANIR’DAN SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Levent İnanır, sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. SHOW TV’de yayınlanan programda konuşan Levent İnanır, “Dün yanındaydım. Durumu iyiye gidiyor. Sosyal medyada konuşulduğu gibi vahim bir durum yok” dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLAYINCA ZATÜRREYE DÖNÜŞTÜ

Levent İnanır, açıklamasında usta oyuncunun bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle yaşadığı soğuk algınlığının zatürreye dönüştüğünü belirtti. Tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu söyleyen İnanır, sanatçının bilincinin açık olduğunu ve yakınlarıyla konuşabildiğini ifade etti.

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYOR

Kadir İnanır, 24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen sanatçının, daha sonra akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi altına alındığı öğrenilmişti.

DOSTLARIYLA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Fizik tedavi süreci devam eden usta oyuncunun, son dönemde zaman zaman yakın dostlarıyla bir araya geldiği görüntüler kamuoyuna yansımıştı. Son olarak Coşkun Sabah ile buluşan Kadir İnanır’ın görüntüleri sevenlerini sevindirmişti.