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Kadir Ezildi'nin sunumuyla ekrana gelen En Hamarat Benim'in yeni bölümlerinin yayınlanmaması, programın takipçilerini meraklandırdı. NOW TV yayın akışından çıkarılan yarışmanın sona erip ermediği araştırılırken, Ezildi'nin yeni bir programla ekranlara döneceğine ilişkin paylaşımı da dikkat çekti. Peki, Kadir Ezildi programı bitti mi, neden yayınlanmıyor? En Hamarat Benim neden yok, bitti mi? Detaylar...

EN HAMARAT BENİM BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Kadir Ezildi'nin sunduğu En Hamarat Benim, NOW TV ekranlarında son olarak 23 Ekim 2026 Cuma günü 1105. bölümüyle yayınlandı. Yarışma, 26 Ekim'den itibaren kanalın yayın akışında yer almadı. Programın sona ermesiyle ilgili reyting düşüşü iddiaları gündeme gelse de yayından kaldırılma kararının gerekçesine ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

EN HAMARAT BENİM NEDEN YAYINLANMIYOR?

Programın yayın akışından çıkarılmasının ardından NOW TV'nin gündüz kuşağında yeni bir yarışma hazırlığı öne çıktı. Kanalın resmî internet sitesinde Pelin Öztekin'in sunacağı Gelinler Sofrada programı “yakında” duyurusuyla yer aldı. Bu gelişme, En Hamarat Benim'in yerini yeni bir yarışma formatının alacağını gösteriyor.

KADİR EZİLDİ HANGİ KANALA GEÇTİ, YENİ PROGRAMI NE?

Kadir Ezildi, NOW TV'deki programının ardından TV8 ekranlarına dönmeye hazırlanıyor. Sunucunun yeni projesi, daha önce de sunduğu Temizlik Benim İşim formatı olacak. Ezildi'nin yeni programına ilişkin tanıtımda Acun Ilıcalı'nın kendisine teklif götürdüğü de görülüyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadir Ezildi'nin sunacağı Temizlik Benim İşim, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 12.45'te TV8'de yayın hayatına başlayacak. Hafta içi her gün ekrana gelmesi planlanan programda temizlik ve ev düzeni teması yeniden izleyiciyle buluşacak.