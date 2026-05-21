Kadın Önde Yürür filmi ne zaman, nerede çekildi, Kadın Önde Yürür filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kadın Önde Yürür filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kadın Önde Yürür filmini izleyecek olanların merak ettiği Kadın Önde Yürür konusu nedir, Kadın Önde Yürür oyuncuları kimler ve Kadın Önde Yürür özeti gibi konuları inceliyoruz.

KADIN ÖNDE YÜRÜR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kadın Önde Yürür filmi, Brooklyn’de yaşayan portre ressamı Catherine Weldon’ın, ünlü Lakota lideri Oturan Boğa’nın portresini yapmak için Dakota’ya gitmesiyle başlayan süreci anlatıyor. 1890’lı yıllarda geçen hikâyede Weldon, sanat çalışması için çıktığı yolculukta beklenmedik bir mücadeleyle karşılaşır.

Dakota’ya ulaştığında yalnızca bir portre çalışması yapmayacağını fark eden Catherine, Lakota halkının topraklarını korumak için verdiği direnişe tanıklık eder. Zamanla bu mücadeleye dahil olan ressam, hem kişisel hem de toplumsal bir dönüşüm yaşar.

KADIN ÖNDE YÜRÜR OYUNCULARI VE KADROSU

Filmin başrolünde Jessica Chastain yer alırken, ünlü Lakota lideri Oturan Boğa karakterine Michael Greyeyes hayat veriyor. Oyuncu kadrosu, dönemin atmosferini yansıtan güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor.

Tarihsel drama türündeki yapım, gerçek olaylardan esinlenerek hazırlandığı için izleyicilere hem dramatik hem de etkileyici bir hikâye sunuyor.

KADIN ÖNDE YÜRÜR NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Kadın Önde Yürür filmi 2016 yılında çekilmiş ve 2017 yılında vizyona girmiştir. Çekimlerin büyük bölümü Amerika Birleşik Devletleri’nin farklı eyaletlerinde gerçekleştirilmiştir.