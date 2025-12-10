Juventus Pafos maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu mu?
Juventus Pafos maç kadrosu ilk 11 merak ediliyor. Maçın başlamasına çok az bir süre kaldı. İşte muhtemel 11...
JUVENTUS - PAFOS MAÇ KADROSU
Juventus - Pafos maç kadrosu maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel 11'ler ise şöyle:
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Kenan Yıldız, David.
Pafos: Michail, Bruno, Luiz, Luckassen, Goldar, Sunjic, Pepe, Jaja, Dragomir, Orsic,Anderson.
Maç saat 23.00'te başlayacak ve Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak.