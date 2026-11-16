Jumanji Yeni Seviye filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Jumanji Yeni Seviye filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Jumanji: Yeni Seviye'nin ekrana gelmesinin ardından izleyiciler filmin nerede ve ne zaman çekildiğini, oyuncularının kimler olduğunu ve konusunu araştırmaya başladı. 2019 yapımı film, Jumanji serisinin üçüncü filmi ve 2017 yapımı Jumanji: Vahşi Orman'ın devamı niteliğinde. İşte Jumanji: Yeni Seviye filminin çekim yerleri, oyuncu kadrosu ve konusu.

JUMANJİ YENİ SEVİYE NEREDE ÇEKİLDİ?

Jumanji: Yeni Seviye'nin çekimleri ağırlıklı olarak ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta'da yapıldı. Filmin bazı sahneleri ABD'nin New Mexico eyaletinde ve Kanada'nın Alberta eyaletindeki Calgary'de çekildi. Filmdeki çöl sahneleri New Mexico'da, karlı dağ sahneleri ise Kanada'da çekildi.

JUMANJİ YENİ SEVİYE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Jumanji: Yeni Seviye'nin çekimleri 2019 yılının Ocak ayında başladı ve aynı yılın bahar aylarında tamamlandı. Film, Aralık 2019'da sinemalarda vizyona girdi.

JUMANJİ YENİ SEVİYE OYUNCULARI KİMLER?

Dwayne Johnson : Dr. Smolder Bravestone

Kevin Hart: Franklin "Mouse" Finbar

Jack Black : Profesör Shelly Oberon

Karen Gillan: Ruby Roundhouse

Nick Jonas: Jefferson "Seaplane" McDonough

Awkwafina: Ming Fleetfoot

Danny DeVito: Eddie Gilpin

Danny Glover: Milo Walker

Alex Wolff: Spencer Gilpin

Morgan Turner: Martha Kaply

Ser'Darius Blain: Anthony "Fridge" Johnson

Madison Iseman: Bethany Walker

Rory McCann: Kötü Jurgen

JUMANJİ YENİ SEVİYE KONUSU NE?

Jumanji: Yeni Seviye'de, Jumanji oyunundaki maceralarının üzerinden bir süre geçen arkadaşlar üniversiteye başlamış ve farklı şehirlere dağılmıştır. Hayatından mutsuz olan Spencer, bozuk oyun konsolunu tamir ederek yeniden Jumanji'nin dünyasına girer. Arkadaşları Spencer'ı kurtarmak için oyuna geri döndüğünde işler beklendiği gibi gitmez. Oyun bozulduğu için karakterler farklı bedenlere girer. Üstelik Spencer'ın dedesi Eddie ve dedesinin eski arkadaşı Milo da oyuna çekilir. Kahramanlar, çölleri ve karlı dağları aşarak kötü Jurgen'in elindeki Şahin Mücevheri'ni geri almak ve oyundan sağ çıkmak için mücadele eder.

JUMANJİ YENİ SEVİYE'NİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmenliğini, serinin bir önceki filmi Jumanji: Vahşi Orman'ı da yöneten Jake Kasdan üstlendi.

JUMANJİ YENİ SEVİYE NE KADAR HASILAT YAPTI?

Jumanji: Yeni Seviye, dünya genelinde yaklaşık 800 milyon dolar gişe hasılatı elde etti.