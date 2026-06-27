Jülide Kural kimdir? Kadir İnanır’ın eşi Jülide Kural kaç yaşında, nereli?

Tiyatro ve ekran dünyasının tanınan isimlerinden Jülide Kural, kariyeri ve özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Usta sanatçı Kadir İnanır ile uzun yıllardır birlikte olan Kural’ın yaşı, memleketi ve sanat yaşamına dair detaylar araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

JÜLİDE KURAL KİMDİR?

Jülide Kural 24 Mart 1965’te Adana’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ile İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü tamamlamıştır. Bir dönem Almanya’da yaşamış, Ankara Sanat Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu gibi önemli topluluklarda sahne almıştır. Televizyonda “Süper Baba” dizisiyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Tiyatro ve televizyon projelerinde oyuncu ve yönetmen olarak yer almıştır.

JÜLİDE KURAL KADİR İNANIR’IN NEYİ?

Jülide Kural, Kadir İnanır’ın 1999 yılından itibaren birlikte olduğu hayat arkadaşıdır. İkili uzun yıllar boyunca birlikte yaşamış ve sanat dünyasında da birlikte anılmıştır.

KADİR İNANIR ÖLDÜ MÜ?

Evet. Kadir İnanır, 77 yaşında hayatını kaybetmiştir.

KADİR İNANIR NEDEN ÖLDÜ?

Zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmiştir.

KADİR İNANIR KİMDİR?

Kadir İnanır, Türk sinemasının Yeşilçam döneminde öne çıkan usta oyuncularından biridir. Uzun yıllar sinema ve televizyon projelerinde yer almış, Türk sinemasının en tanınan isimleri arasında gösterilmiştir.