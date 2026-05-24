Jorge Jesus Beşiktaş’a mı geliyor, Beşiktaş’ın yeni hocası Jorge Jesus mu olacak?

Beşiktaş’ta teknik direktör arayışı sürerken Jorge Jesus ismi yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Portekizli çalıştırıcının siyah-beyazlı takımla anılıp anılmadığı tartışılırken, “Beşiktaş’ın yeni hocası Jorge Jesus mu olacak?” sorusu sosyal medyada ve spor kamuoyunda yoğun şekilde konuşuluyor.

BEŞİKTAŞ’TA TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI HIZ KAZANDI

Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından yeni sezon yapılanması için teknik direktör arayışlarına hız veren Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlı yönetim, dünya futbolunda önemli başarılara imza atan Jorge Jesus için harekete geçti. Portekizli teknik adamın Beşiktaş’ın aday listesinde üst sıralarda yer aldığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ, JORGE JESUS İÇİN TEMASLARA BAŞLADI

İddialara göre Beşiktaş yönetimi, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de daha önce gündeminde yer alan Jorge Jesus ile ilk temasları kurdu. Siyah-beyazlı kulübün yöneticilerinin Portekizli teknik adamla geride kalan günlerde görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü. Jesus’un geleceği ise futbol kamuoyunda merak konusu olmaya devam ediyor.

JORGE JESUS’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Deneyimli teknik adam Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye’den aldığı tekliflere değinmişti. Jesus, “Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye’de üç büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üç takımdan ikisi bana teklif yaptı” ifadelerini kullanarak transfer iddialarını güçlendirmişti.

AL NASSR SERÜVENİ SONA ERDİ

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile şampiyonluk yaşayan 71 yaşındaki Jorge Jesus, kulüpten ayrıldığını duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından tecrübeli teknik adamın yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, Beşiktaş iddiaları gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.

BEŞİKTAŞ’TA YENİ SEZON PLANI ŞEKİLLENİYOR

Siyah-beyazlı kulüpte yeni sezon planlaması kapsamında teknik direktör konusu öncelikli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Yönetimin, kısa süre içinde süreci netleştirerek takımın başına yeni hocayı getirmesi bekleniyor.