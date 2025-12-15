Haberler

Joker ne zaman başlıyor, Beyazıt Öztürk Joker formatı ne, hangi kanalda yayınlanacak?

Türk televizyonuna yıllarca damgasını vuran "Beyaz Show" ile hafızalara kazınan Beyazıt Öztürk, uzun bir aradan sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 7 yıldır ekranlardan uzak kalan ünlü isim, bu kez bambaşka bir projeyle geri dönüyor. Merakla beklenen yeni programın adı, yayın tarihi ve hangi kanalda ekrana geleceği şimdiden izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Beyazıt Öztürk'ün sunacağı "Joker" adlı program ne zaman başlayacak, formatı nasıl olacak?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk, yıllar süren sessizliğini bir yarışma programıyla sonlandırıyor. Talk show formatıyla özdeşleşen Öztürk, yeni projesinde alışılmış çizgisinin dışına çıkarak yarışma konseptiyle seyirci karşısına çıkacak. Resmi tanıtımı yapılan programın ismi "Joker" olarak duyurulurken, yayın detayları da büyük ilgi görüyor. Yeni formatın içeriği, başlangıç tarihi ve yayınlanacağı kanal izleyicilerin gündeminde yer alıyor.

Televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden Beyazıt Öztürk, uzun süredir devam eden ekran sessizliğini yeni bir yarışma programıyla sonlandırmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 7 yıldır televizyon projelerinde yer almayan Öztürk, bu kez yıllarca özdeşleştiği talk show çizgisinin dışına çıkarak farklı bir formatla izleyici karşısına çıkacak.

Türk televizyon tarihine damga vuran "Beyaz Show" ile hafızalara kazınan ünlü sunucu, ekranlara dönüş kararıyla dikkatleri üzerine çekti. Yeni projesinde sohbet ağırlıklı yapıyı geride bırakan Öztürk, yarışma konseptiyle seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kanal D tarafından yapılan resmi duyuruyla Beyazıt Öztürk'ün sunacağı yeni yarışma programının adının "Joker" olduğu açıklandı. Eğlence temelli olarak tasarlanan programda rekabet unsurlarının yanı sıra, Öztürk'ün izleyicilerin yakından tanıdığı mizahi üslubu ve anlık doğaçlamalarının da önemli bir yer tutacağı ifade ediliyor.

Paylaşılan bilgilere göre "Joker" adlı yarışmanın çekimlerine ay sonuna doğru başlanması planlanıyor. Programın, yeni yıl döneminde Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması hedefleniyor. Beyazıt Öztürk'ün televizyona dönüşü, hem eski "Beyaz Show" hayranları hem de yeni formatlara ilgi duyan izleyiciler arasında şimdiden büyük bir merak ve heyecan oluşturmuş durumda.

Osman DEMİR
