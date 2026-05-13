Haberler

Jhon Duran Galatasaray'a gelecek mi, Jhon Duran Galatasaray ile anlaştı mı?

Jhon Duran Galatasaray'a gelecek mi, Jhon Duran Galatasaray ile anlaştı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

“Jhon Duran Galatasaray’a gelecek mi?” sorusu transfer döneminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Premier Lig ekibi Jhon Durán için ortaya atılan transfer iddiaları, Süper Lig devi Galatasaray taraftarları arasında büyük merak uyandırdı. Genç golcünün olası transferi futbol gündemini hareketlendirdi.

Avrupa transfer piyasasında adı sıkça anılan Jhon Durán hakkında “Galatasaray’a transfer olacak mı?” sorusu gündemin üst sıralarına çıktı. Galatasaray ile ilgili çıkan transfer söylentileri, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yakından takip edilirken, oyuncunun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

GALATASARAY İÇİN İSTANBUL’A GELDİ

Sezon başında büyük beklentilerle Fenerbahçe’ye transfer olan ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Jhon Durán, devre arasında Rus ekibi Zenit’e gitmişti. Genç golcünün yeniden Türkiye’ye dönmek istediği ve bu süreçte Galatasaray için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Oyuncunun sosyal medyada Galatasaray paylaşımlarını beğenmesi ise transfer iddialarını güçlendirdi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İSTANBUL’A GELDİ

İddialara göre Jhon Durán, transfer sürecini hızlandırmak ve temaslarda bulunmak için İstanbul’a geldi. Oyuncunun sarı-kırmızılı kulüple doğrudan görüşmeler yaptığı ve yeniden Süper Lig’e dönme fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.

OKAN BURUK’TAN TRANSFERE VETO

Galatasaray cephesinde ise teknik direktör Okan Buruk, Jhon Durán transferi için olumsuz rapor verdi. Tecrübeli çalıştırıcının, oyuncunun saha içi istikrarsızlığı ve uyum süreci nedeniyle bu transfere sıcak bakmadığı belirtildi.

TRANSFERİ ENGELLEYEN İKİ KRİTİK NEDEN

Okan Buruk’un veto kararında iki önemli gerekçe öne çıktı. Bunlardan ilki, oyuncunun saha dışı yaşam tarzının Florya’daki takım disiplinini olumsuz etkileyebileceği endişesi oldu. İkinci neden ise Jhon Durán’ın Rusya kariyerinde sadece 6 maçta forma giyip 1 gol atması ve performans istikrarsızlığı olarak gösterildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Trump'tan Çin'e dev heyetle çıkarma! Elon Musk ve Tim Cook da kafilede

Trump'tan dev heyetle Pekin çıkarması! Uçaktan kimler inmedi ki
Trump ve Şi’den dünyayı etkileyecek 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız

Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler, Bayern Münih'e attığı gollerin karşılığını aldı

Bu tarihi gole kayıtsız kalmadılar!
'Fısfıs İsmail' oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

"Fısfıs İsmail" yakın dostunun cenaze töreninde: Keşke tanımasaydım
Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı

Kabe’de insan seli! İlk rakam geldi
Atlas Çağlayan davasında aileyi tehdit eden sanığa 6 yıl 8 ay hapis

"Pişmanım" dedi ama kurtulamadı: Atlas'ın ailesini tehdide hapis!
Barış Alper Yılmaz, köpeğiyle birlikte horon tepti

Sosyal medyayı sallayan görüntü: Köpeğinin ellerinden tuttu ve...
Yönetime geri dönecek mi? Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması

Yönetime dönecek mi? Fenerlilerin merakla beklediği soru yanıt buldu
Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu

Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu