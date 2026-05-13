Jhon Duran Galatasaray'a gelecek mi, Jhon Duran Galatasaray ile anlaştı mı?

Avrupa transfer piyasasında adı sıkça anılan Jhon Durán hakkında “Galatasaray’a transfer olacak mı?” sorusu gündemin üst sıralarına çıktı. Galatasaray ile ilgili çıkan transfer söylentileri, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yakından takip edilirken, oyuncunun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Sezon başında büyük beklentilerle Fenerbahçe’ye transfer olan ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Jhon Durán, devre arasında Rus ekibi Zenit’e gitmişti. Genç golcünün yeniden Türkiye’ye dönmek istediği ve bu süreçte Galatasaray için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Oyuncunun sosyal medyada Galatasaray paylaşımlarını beğenmesi ise transfer iddialarını güçlendirdi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ İÇİN İSTANBUL’A GELDİ

İddialara göre Jhon Durán, transfer sürecini hızlandırmak ve temaslarda bulunmak için İstanbul’a geldi. Oyuncunun sarı-kırmızılı kulüple doğrudan görüşmeler yaptığı ve yeniden Süper Lig’e dönme fikrine sıcak baktığı ifade ediliyor.

OKAN BURUK’TAN TRANSFERE VETO

Galatasaray cephesinde ise teknik direktör Okan Buruk, Jhon Durán transferi için olumsuz rapor verdi. Tecrübeli çalıştırıcının, oyuncunun saha içi istikrarsızlığı ve uyum süreci nedeniyle bu transfere sıcak bakmadığı belirtildi.

TRANSFERİ ENGELLEYEN İKİ KRİTİK NEDEN

Okan Buruk’un veto kararında iki önemli gerekçe öne çıktı. Bunlardan ilki, oyuncunun saha dışı yaşam tarzının Florya’daki takım disiplinini olumsuz etkileyebileceği endişesi oldu. İkinci neden ise Jhon Durán’ın Rusya kariyerinde sadece 6 maçta forma giyip 1 gol atması ve performans istikrarsızlığı olarak gösterildi.