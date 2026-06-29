Japonya elendi mi, Japonya Dünya Kupası’ndan elendi mi 2026?

Japonya’nın 2026 Dünya Kupası’ndan elenip elenmediği sorusu, turnuvanın son 32 turu maçlarının ardından netleşiyor. Güçlü rakibi Brezilya karşısında sahaya çıkan Japonya, aldığı sonuçla birlikte turnuvadaki geleceğini belirledi. Futbolseverler ise Japonya’nın Dünya Kupası serüveninin devam edip etmediğini öğrenmek için resmi sonuçları yakından takip ediyor.

BREZİLYA – JAPONYA MAÇI NEREDEN OYNANDI?

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu karşılaşmasında Brezilya ile Japonya, ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde bulunan NRG Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Turnuvanın kritik maçlarından biri olarak gösterilen mücadelede tribünler tamamen dolarken, iki takım da çeyrek final bileti için sahaya çıktı. Yüksek tempolu geçen karşılaşma, futbolseverlere büyük heyecan yaşattı.

JAPONYA DÜNYA KUPASI’NA VEDA ETTİ

Güçlü rakibi Brezilya karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan Japonya, 2026 FIFA Dünya Kupası’na Son 32 turunda veda etti. Mücadelede gösterdiği dirençli performansa rağmen istediği sonucu alamayan Japonya, turnuvadan elenmenin üzüntüsünü yaşadı. Bu sonuçla birlikte Japonya’nın Dünya Kupası serüveni erken sona ermiş oldu.

JAPON OYUNCULARDAN TARAFTARA SAYGI DOLU SELAM

Maçın bitiş düdüğünün ardından Japon milli takım oyuncuları, kendilerini turnuva boyunca destekleyen taraftarlarının yanına giderek duygusal anlar yaşattı. Oyuncular, tribünleri dolduran binlerce futbolseverin önünde uzun süre eğilerek hem teşekkür etti hem de turnuvadan elenmeleri nedeniyle özür diledi. Bu görüntüler, stadyumdaki izleyiciler ve sosyal medyada futbolseverler tarafından büyük takdir topladı.

JAPONYA’NIN DAVRANIŞI DÜNYADA YANKI UYANDIRDI

Japon futbolcuların maç sonrası sergilediği saygılı ve disiplinli tavır, yalnızca tribünlerde değil dünya genelinde de büyük yankı uyandırdı. Özellikle taraftara duyulan saygıyı gösteren bu hareket, sosyal medyada “örnek davranış” olarak yorumlanarak geniş kitleler tarafından alkışlandı.