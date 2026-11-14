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Japonya Brezilya maçı kaç kaç bitti? Ancelotti neden kırmızı kart gördü?

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Japonya Brezilya maçı kaç kaç bitti? Ancelotti neden kırmızı kart gördü?
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Japonya, Singapur'daki National Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Brezilya'yı 3-2 yendi. Japonya'nın gollerini Takefusa Kubo, Keito Nakamura ve 90+1. dakikada Tatsuhiro Sakamoto attı; Brezilya'nın iki golü Vinicius Junior'dan geldi. Son golün ardından sahaya giren Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti ile Raphinha kırmızı kart gördü.

Singapur'daki National Stadyumu'nda oynanan Japonya- Brezilya hazırlık maçını, 19. dakikada 2-0 öne geçen ve Vinicius Junior'ın iki golüyle 75. dakikada eşitliğe yakalanan Japonya, 90+1. dakikada Tatsuhiro Sakamoto'nun golüyle 3-2 kazandı. Son golden sonra sahaya giren Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti ile Raphinha kırmızı kart gördü.

JAPONYA BREZİLYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 3-2 bitti, kazanan Japonya. İlk yarım saatte Takefusa Kubo 15. dakikada, Keito Nakamura da 19. dakikada Japonya'nın gollerini attı ve skor 2-0 oldu; Vinicius Junior 33. ve 75. dakikalarda bulduğu gollerle Brezilya'yı 2-2'lik eşitliğe taşıdı, uzatmanın ilk dakikasında ise Tatsuhiro Sakamoto skoru 3-2'ye getirdi.

MAÇ NEREDE OYNANDI?

Maç Singapur'daki National Stadyumu'nda oynandı. Bir turnuva maçı değildi, iki milli takım hazırlık maçında karşılaştı.

ANCELOTTI NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Ancelotti ve Raphinha, Japonya'nın son dakika golünden sonra hakeme itiraz etmek için sahaya girdikleri için kırmızı kart gördü. NTV Spor'un haberine göre Raphinha 71. dakikada oyundan alınmıştı, yani kartı yedek kulübesinden sahaya girdiği için gördü. Goal.com'un aktardığına göre Brezilya tarafı, golle biten atağın başında Joao Gomes'e faul yapıldığını ve hakemin bunu çalmadığını savunuyor.

VINICIUS JUNIOR KAÇ GOL ATTI?

İki. Vinicius Junior 33. dakikada farkı bire indirdi, 75. dakikada da skoru 2-2'ye getirdi; ama Brezilya uzatmada yediği golle sahadan yenik ayrıldı.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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