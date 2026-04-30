Jamal Camcı kimdir, Jamal Camcı kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor, aslen nereli, Türk mü?

Son dönemde transfer piyasasında adını sıkça duyduğumuz Jamal Camcı aslen nereli ve Türk mü? Milli takım tercihleri ve kökeni hakkında sosyal medyada pek çok tartışma dönen genç futbolcunun, hangi ülkenin vatandaşlığına sahip olduğu ve futbol eğitimini nerede aldığı büyük önem taşıyor. Jamal Camcı kaç yaşında ve saha içindeki karakteristik özellikleri neler? Taraftarların merakla beklediği "Jamal Camcı hangi takımda oynuyor?" sorusunun yanıtı ve oyuncunun detaylı biyografisi haberimizde...

JAMAL CAMCI KİMDİR?

Avrupa’da yetişen Türk yetenekler kervanına katılan son isimlerden biri olan Jamal Camcı, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Özellikle santrafor bölgesindeki fiziksel üstünlüğü ve bitiriciliğiyle tanınan genç oyuncu hakkında merak edilen tüm detayları bir araya getirdik. İşte Jamal Camcı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtları...

JAMAL CAMCI KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

27 Mayıs 2006 tarihinde İsviçre’nin Basel şehrinde dünyaya gelen Jamal Camcı, bugün itibarıyla 19 yaşındadır. Futbola İsviçre’nin köklü kulüplerinden Basel’in altyapısında başlayan Camcı, 1,85 metrelik boyuyla forvet hattında oldukça etkili bir fiziksel yapıya sahiptir. Modern bir santraforda aranan özelliklere sahip olan genç oyuncu, kariyer basamaklarını hızla tırmanmaktadır.

JAMAL CAMCI ASLEN NERELİ VE TÜRK MÜ?

İsviçre doğumlu olmasına rağmen Jamal Camcı’nın uyruğu Türkiye’dir. Milli takım tercihini de ay-yıldızlı formadan yana kullanan genç yıldız, Türkiye U19 Milli Takımı formasıyla çıktığı 2 maçta ülkemizi temsil etmiştir. Bu durum, oyuncunun gelecekte A Milli Takım seviyesinde de değerlendirilebileceğinin sinyallerini vermektedir.

JAMAL CAMCI HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kariyerinin büyük bölümünü Basel akademisinde geçiren Jamal Camcı, farklı yaş gruplarında (U16, U17, U19, U21) tecrübe kazandıktan sonra yeni bir maceraya yelken açtı. Genç golcü, 22 Ocak 2026 tarihinde Basel U21 takımından ayrılarak İsviçre ekiplerinden SV Muttenz kadrosuna dahil oldu. Profesyonel düzeyde gelişmeye devam eden Camcı, toplamda 10 resmi maçlık bir lig tecrübesine sahiptir.

GENÇ GOLCÜNÜN SAHA İÇİ ÖZELLİKLERİ VE MEVKİSİ

Jamal Camcı, sahada santrafor olarak görev yapmaktadır. Ceza sahası içindeki etkinliği, boy avantajı sayesinde hava toplarındaki hakimiyeti ve temsilcisi PROFUNDO Sports yönetimindeki kariyer planlamasıyla Avrupa scoutlarının radarında kalmaya devam etmektedir. Genç oyuncunun önümüzdeki dönemde daha yüksek seviyeli liglerde boy göstermesi beklenmektedir.