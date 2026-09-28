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Jackie Chan öldü mü, yaşıyor mu?

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Jackie Chan öldü mü, yaşıyor mu?
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Dünyaca ünlü aksiyon yıldızı Jackie Chan, sosyal medyada bir anda yayılan ölüm iddialarıyla gündemin ilk sırasına yerleşti. "R.I.P. Jackie Chan" paylaşımlarını gören hayranları, ünlü oyuncunun sağlık durumunu araştırmaya başladı. Peki, Jackie Chan öldü mü, yaşıyor mu? 72 yaşındaki efsane aktörle ilgili ortaya atılan iddiaların aslı ortaya çıktı…

Hong Konglu dövüş sanatları ustası ve oyuncu Jackie Chan hakkında sosyal medyada dolaşıma giren ölüm haberi, milyonlarca hayranını endişelendirdi. Daha önce de benzer sahte ölüm söylentileriyle gündeme gelen ünlü yıldızın son durumu merak konusu oldu. "Jackie Chan öldü mü?" ve "Jackie Chan yaşıyor mu?" sorularının yanıtı ve iddiaların perde arkası haberimizde…

JACKIE CHAN ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Jackie Chan'in hayatını kaybettiğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor. Usta oyuncu hayatta ve hakkında dolaşıma sokulan ölüm haberleri herhangi bir resmi açıklamaya ya da güvenilir bir habere dayanmıyor. Oyuncunun sağlığıyla ilgili olumsuz bir gelişme de paylaşılmış değil.

ÖLÜM İDDİASI NEREDEN ÇIKTI?

Sosyal medyada zaman zaman etkileşim almak amacıyla ünlü isimler hakkında sahte ölüm haberleri üretiliyor. Jackie Chan hakkındaki son iddia da bu tür viral paylaşımlarla yayıldı. Doğrulanmamış içeriklerin hızla çoğalması, pek çok kullanıcının haberi gerçek sanmasına yol açtı.

DAHA ÖNCE DE BENZER İDDİALARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Jackie Chan, ilk kez böyle bir söylentiyle karşı karşıya kalmıyor. Ünlü aktör, geçmiş yıllarda da sosyal medyada yayılan sahte ölüm haberlerinin hedefi olmuştu. Her seferinde asılsız çıkan bu iddialar, oyuncunun dünya genelindeki popülerliğinin ne kadar büyük olduğunu da gözler önüne seriyor.

JACKIE CHAN KAÇ YAŞINDA?

Jackie Chan, 7 Nisan 1954'te Hong Kong'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, 72 yaşında bulunuyor. Çocuk yaşlarda sinemayla tanışan Chan, uzun yıllara yayılan kariyeriyle oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik, yapımcılık ve aksiyon koreografisi alanlarında da önemli işlere imza attı.

AKSİYON SİNEMASININ SİMGE İSMİ

Dublör kullanmadan çektiği tehlikeli sahneler, kendine özgü mizah anlayışı ve dövüş sanatlarındaki ustalığıyla tanınan Jackie Chan, sinema tarihinin en sevilen aksiyon yıldızları arasında yer alıyor. Hem Asya'da hem de Hollywood'da büyük başarılar elde eden oyuncu, milyonlarca hayranının gönlündeki yerini koruyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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