İzmir su kesintisi! İZSU 9-10 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı

Doğançay Mahallesi'nde 09.07.2026 tarihinde saat 13.20 ile 15.20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 7196 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.

Buca

Seyhan Mahallesi'nde 09.07.2026 tarihinde saat 11.22 ile 18.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 643/1 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Dikili

Cumhuriyet, Gazipaşa, İsmetpaşa ve Salimbey mahallelerinde 09.07.2026 tarihinde saat 15.30 ile 19.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Bahçeli bölgesinde GDZ Elektrik kaynaklı elektrik arızası nedeniyle meydana gelecektir.

Karabağlar

Yurdoğlu ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde 09.07.2026 tarihinde saat 14.50 ile 18.50 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 3946 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.

Karaburun

İnecik Mahallesi'nde 09.07.2026 tarihinde saat 15.00 ile 16.00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Çukurbağ mevkisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Menderes

Çatalca Mahallesi'nde 09.07.2026 tarihinde saat 11.25 ile 15.25 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.

Menemen

Cumhuriyet ve Ulus mahallelerinde 08.07.2026 tarihinde saat 11.15 ile 17.15 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanacak olup Cumhuriyet Mahallesi'nin belirli bir bölümünü etkileyecektir.

Seferihisar

Akarca ve Tepecik mahallelerinde 09.07.2026 tarihinde saat 15.00 ile 16.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.

Tire

TOKİ Mahallesi'nde 09.07.2026 tarihinde saat 09.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanacak olup Hasan Tahsin Caddesi etkilenecektir.