Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 5-6 Şubat İzmir su kesintisi son dakika ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 5-6 Şubat İzmir su kesintisi son dakika ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZSU İzmir son dakika su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 5 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 5 Şubat İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa ilçesi Siteler ve Yeni mahallelerinde 5 Şubat 2026 tarihinde saat 18.15 ile 23.00 arasında yaklaşık 5 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, Gediz kaynaklı elektrik arızasıdır. Elektrik arızası nedeniyle su kesintisi uygulanması zorunlu hale gelmiştir.

Bergama ilçesi Fatih ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde 3 Şubat 2026 tarihinde saat 21.30 ile 22.30 arasında yaklaşık 1 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Ana borudaki arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde 5 Şubat 2026 tarihinde saat 20.00 ile 23.55 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Köroğlu Sokak'taki ana boru arızası sebebiyle Çandarlı Köroğlu Sokak bölgesinde su verilemeyecektir.

Tire ilçesi Dağdere Mahallesi'nde 4 Şubat 2026 tarihinde saat 18.30'dan 5 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00'a kadar yaklaşık 16 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni pompa arızasıdır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış

İran savaşa çok istekli! Son çıkış Trump'ı hayli kızdıracak
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
AK Partili Şamil Tayyar'dan Zeydan Karalar yorumu: Adalet, iyidir

AK Partili isimden çarpıcı Zeydan Karalar yorumu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun 21 yaşındaki halini görenlerin ağzı açık kaldı
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi

Duygulandıran buluşma! Gözyaşlarını tutamadı
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun 21 yaşındaki halini görenlerin ağzı açık kaldı
Arda Güler'i makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı

Görüntüleri yürekleri parçaladı! Bunu yapan insan olamaz