İzmir su kesintisi! İZSU 5-6 Şubat İzmir su kesintisi son dakika ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 5 Şubat İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa ilçesi Siteler ve Yeni mahallelerinde 5 Şubat 2026 tarihinde saat 18.15 ile 23.00 arasında yaklaşık 5 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, Gediz kaynaklı elektrik arızasıdır. Elektrik arızası nedeniyle su kesintisi uygulanması zorunlu hale gelmiştir.

Bergama ilçesi Fatih ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde 3 Şubat 2026 tarihinde saat 21.30 ile 22.30 arasında yaklaşık 1 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Ana borudaki arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde 5 Şubat 2026 tarihinde saat 20.00 ile 23.55 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Köroğlu Sokak'taki ana boru arızası sebebiyle Çandarlı Köroğlu Sokak bölgesinde su verilemeyecektir.

Tire ilçesi Dağdere Mahallesi'nde 4 Şubat 2026 tarihinde saat 18.30'dan 5 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00'a kadar yaklaşık 16 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni pompa arızasıdır.