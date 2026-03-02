İzmir su kesintisi! İZSU 2-3 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 2 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 2 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BERGAMA

Atmaca, Bahçelievler, Selçuk, Talatpaşa, Ulucamii ve Zafer mahallelerinde 02.03.2026 tarihinde saat 16.30 ile 19.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni, doğalgaz taşeron şirketinin kazı çalışması sırasında ana boru hattına zarar vermesidir.

DİKİLİ

Çandarlı Mahallesi'nde 02.03.2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni mahallede meydana gelen ana boru arızasıdır.

KARABAĞLAR

Cennetoğlu, Çalıkuşu, General Asım Gündüz, Günaltay, Kibar, Sarıyer ve Yunus Emre mahallelerinde 02.03.2026 tarihinde saat 15.20 ile 18.20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

KINIK

Fatih Mahallesi'nde 26.02.2026 tarihinde saat 15.06 ile 17.06 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni 1 Bayır Sokak'ta meydana gelen ana boru arızasıdır.

KİRAZ

Cumhuriyet Mahallesi'nde 02.03.2026 tarihinde saat 09.16 ile 18.00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni yağmur suyu imalatı yapan müteahhit ekiplerin çalışma sırasında ana boru hattına zarar vermesidir.

KONAK

Alsancak ve Kültür mahallelerinde 02.03.2026 tarihinde saat 17.10 ile 19.10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni Ali Çetinkaya Bulvarı No 24 önünde meydana gelen ana boru arızasıdır.

Mithatpaşa, Murat Reis ve Piri Reis mahallelerinde 02.03.2026 tarihinde saat 16.20 ile 18.20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni 246 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızasıdır.

MENDERES

Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gazipaşa, Gölcükler, Kasımpaşa, Kemalpaşa ve Mithatpaşa mahallelerinde 02.03.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni Gediz kaynaklı planlı elektrik kesintisi olup bu süre içerisinde basınç düşüklüğü yaşanabilecektir.

MENEMEN

Ahıhıdır, Atatürk, Camiikebir, Esatpaşa, Gaybi, Kasımpaşa, Mermerli, Seydinnasrullah ve Tülbentli mahallelerinde 02.03.2026 tarihinde saat 13.13 ile 19.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni K 5 Terfi İstasyonu'nda Gediz Elektrik tarafından yapılacak planlı elektrik kesintisidir.

Çavuş, Kesik ve Musabey mahallelerinde 02.03.2026 tarihinde saat 11.14 ile 16.00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni Gediz Elektrik tarafından yapılacak planlı elektrik kesintisidir.