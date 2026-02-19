İzmir su kesintisi! İZSU 19-20 Şubat İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 19 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 19 Şubat İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Buca

Buca ilçesinin Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar mahallelerinde 19 Şubat 2026 tarihinde saat 16.50 ile 18.50 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. 635 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Kınık

Kınık ilçesinin Fatih Mahallesi'nde 19 Şubat 2026 tarihinde saat 16.24 ile 17.24 arasında yaklaşık bir saat su kesintisi olacaktır. Fatih Mahallesi Tütüncüler Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yapılacaktır.

Menemen

Menemen ilçesinin Gölcük ve Irmak mahallelerinde 19 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır. Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde oluşan ana boru arızası sebebiyle su kesintisi uygulanacaktır.

Tire

Tire ilçesinin Duatepe Mahallesi'nde 19 Şubat 2026 tarihinde saat 17.30 ile 20.40 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Tire ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde 19 Şubat 2026 tarihinde saat 10.15 ile 14.00 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.

Urla

Urla ilçesinin Camiatik, Sıra ve Yeni mahallelerinde 19 Şubat 2026 tarihinde saat 14.21 ile 16.21 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle sular kesilecektir.

Ödemiş

Ödemiş ilçesinin Dolaylar Mahallesi'nde 19 Şubat 2026 tarihinde saat 15.43 ile 19.00 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır. GDZ EDAŞ tarafından yapılan elektrik bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.