İzmir su kesintisi! İZSU 14-15 Şubat İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 14 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 14 Şubat İzmir su kesintisi saatleri!

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bornova ilçesinde Doğanlar, Ergene, Erzene, Evka 3, Gürpınar, Kazımdirik, Kemalpaşa, Mevlana, Naldöken, Ümit ve Yeşilçam mahallelerinde saat 02.15 ile 16.00 arasında yaklaşık 14 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızası nedeniyle olup ekiplerin arızaya müdahalesi sürmektedir.

Karabağlar ilçesinde Cennetoğlu, Çalıkuşu, General Asım Gündüz, Sarıyer, Uğur Mumcu ve Yunus Emre mahallelerinde saat 11.20 ile 17.20 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti 5680 ve 5675 sokak kesişimindeki çalışma nedeniyle yapılmaktadır.

Karabağlar ilçesinde Günaltay, Sarıyer, Selvili ve Uğur Mumcu mahallelerinde saat 09.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti 5673 Sokak No 45 önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

Karşıyaka ilçesinde Bahariye ve Bahçelievler mahallelerinde saat 16.12 ile 17.12 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. 1851 Sokak No 61 adresindeki ana vana arızası nedeniyle hat vanası kapatılmıştır.

Menderes ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde saat 08.23 ile 13.23 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle bölgede basınç düşüklüğü veya su kesintisi görülebilir.

Menemen ilçesinde İstiklal ve 30 Ağustos mahallelerinde saat 16.21 ile 18.21 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana vana arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Menemen ilçesinde İstiklal, 29 Ekim ve 9 Eylül mahallelerinde saat 07.45 ile 19.00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi yaşanacaktır. Doğal afet sonucu yıkılan istinat duvarlarından kaynaklanan ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanmaktadır.

