İzmir su kesintisi! İZSU 14-15 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 14 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 14 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayındır ilçesinde Bıyıklar, Camii, Hacı Beşir, Hatay, Kurt, Yeni ve Yenice mahallelerinde 14 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Bayındır ilçesinde Zeytinova mahallesinde 14 Mart 2026 tarihinde saat 12.30 ile 16.30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Bayındır ilçesinde Çırpı Cami, Hasköy, İbrahimçavuş, Mektep ve Necati Uza mahallelerinde 14 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. kaynaklı enerji kesintisidir.

Bergama ilçesinde Atmaca, Barbaros, Ertuğrul, Gazipaşa, İslamsaray, Selçuk, Turabey ve Zafer mahallelerinde 14 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 ile 21.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni elektrik arızasıdır.

Bornova ilçesinde Evka 3 mahallesinde 14 Mart 2026 tarihinde saat 10.40 ile 11.40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır.

Karabağlar ilçesinde Ali Fuat Cebesoy, Basın Sitesi, Doğanay, Esenlik, Gazi, Günaltay, Kazım Karabekir, Kibar, Özgür, Refet Bele, Reis, Tahsin Yazıcı, Umut ve Vatan mahallelerinde 14 Mart 2026 tarihinde saat 11.44 ile 22.00 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Karabağlar ilçesinde Devrim mahallesinde 14 Mart 2026 tarihinde saat 09.31 ile 16.34 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Karşıyaka ilçesinde Şemikler mahallesinde 14 Mart 2026 tarihinde saat 13.47 ile 15.47 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır.

Menemen ilçesinde Esatpaşa mahallesinde 13 Mart 2026 tarihinde saat 21.20 ile 14 Mart 2026 tarihinde saat 00.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olmuştur. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Torbalı ilçesinde Çaybaşı, Eğreci ve Karşıyaka mahallelerinde 14 Mart 2026 tarihinde saat 13.48 ile 17.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni Gediz Elektrik kaynaklı enerji kesintisidir.