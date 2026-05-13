İzmir su kesintisi! İZSU 13-14 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 13 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 13 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bornova

Doğanlar Mahallesi’nde 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.06 ile 18.06 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Branşman arızası nedeniyle 1565 Sokak içerisinde meydana gelen arıza sebebiyle bölge vanası kapatılmıştır.

Buca

Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar mahallelerinde 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. 637/29 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi uygulanmaktadır.

Foça

Kozbeyli Mahallesi’nde 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.10 ile 19.10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Serender Otel önü ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır.

Hacıveli ve Kazım Dirik mahallelerinde 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.32 ile 18.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi sonucu meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti uygulanmaktadır.

Güzelbahçe

Çamlı, Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.05 ile 19.05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Branşman arızası nedeniyle bölgede su verilemeyecektir.

Karabağlar

Adnan Süvari, Basın Sitesi, Maliyeciler ve Vatan mahallelerinde 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.10 ile 18.10 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır. 175 Sokak içerisindeki müteahhit çalışması nedeniyle kesinti uygulanmaktadır.

Karşıyaka

İmbatlı Mahallesi’nde 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.50 ile 17.50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. 7508 Sokak No:11 önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle hat vanası kapatılmıştır.

Konak

Ferahlı ve Ulubatlı mahallelerinde 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.55 ile 17.55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. 2746 Sokak içerisindeki müteahhit çalışması nedeniyle bölgede su kesintisi uygulanmaktadır.

Ulubatlı, Yavuz Selim ve 26 Ağustos mahallelerinde 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.13 ile 17.13 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır. 2377 Sokak içerisindeki müteahhit çalışması nedeniyle bölgede su verilememektedir.

Menderes

Altıntepe, Barbaros, Gazipaşa, Kasımpaşa, Kemalpaşa ve Mithatpaşa mahallelerinde 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.06 ile 18.06 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Elektrik arızası nedeniyle bölgede basınç düşüklüğü veya su kesintisi yaşanabileceği belirtilmiştir.