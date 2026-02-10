İzmir su kesintisi! İZSU 10-11 Şubat İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Şubat İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi'nde 10 Şubat 2026 tarihinde saat 11.53 ile 20.00 arasında yaklaşık 8 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni Yeni Foça isale hattında meydana gelen arızadır.

Foça ilçesinde Cumhuriyet, Fatih, Fevzi Çakmak, Kozbeyli, Mustafa Kemal Atatürk ve Yeniköy mahallelerinde 10 Şubat 2026 tarihinde saat 08.14 ile 20.00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Yeni Foça isale hattı arızası nedeniyle yapılacaktır.

Narlıdere ilçesinin Atatürk ve 2. İnönü mahallelerinde 10 Şubat 2026 saat 22.00'den 11 Şubat 2026 saat 06.00'ya kadar yaklaşık 8 saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni boru deplasman çalışmasıdır.

Urla ilçesi Yaka Mahallesi'nde 10 Şubat 2026 tarihinde saat 16.39 ile 18.39 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Ödemiş ilçesi Suçıktı Mahallesi'nde 9 Şubat 2026 saat 18.00'den 10 Şubat 2026 saat 17.00'ye kadar yaklaşık 23 saat sürecek bir su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni toprak kaymasından kaynaklanan içme suyu şebeke ana boru arızasıdır.