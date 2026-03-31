İzmir okullar tatil mi? 30 Mart Salı günü İzmir’de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İzmir okullar tatil mi, 30 Mart Salı İzmir'de okul yok mu (İZMİR VALİLİĞİ)?Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

İZMİR HAVA DURUMU

30 Mart Salı günü İzmir’de hava genellikle ılık ve bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde bulutlu bir gökyüzü beklenirken, gündüz saatlerinde bulutların dağılmasıyla ara ara güneş yüzünü gösterebilir. Akşam saatlerine doğru bulutluluk artabilir ancak yağış ihtimali düşük seviyede kalacak.

Sıcaklık

Sabah : Yaklaşık 12°C, hissedilen sıcaklık 11°C civarında.

Gündüz : En yüksek sıcaklık 17–18°C civarında.

Akşam : Sıcaklık 15–16°C civarında seyreder.

Gece : 11°C dolaylarına düşer.

Sıcaklık değerleri mart ayı ortalamalarıyla uyumlu olup mevsim normallerinde ılıman bir gün yaşanacağını gösteriyor.

Bulut ve Yağış

Hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğleden sonraki saatlerde yerel aralıklı yağmur veya çisenti geçişleri görülebilir, ancak yaygın yağış beklenmiyor.

Meteoroloji raporlarına göre bölge genelinde öğle sonrası bazı bölgelerde sağanaklar görülebilir.

Rüzgâr

Gün boyunca hafif ila orta kuvvette rüzgâr (özellikle güney ve batı yönlerden) esecek. Rüzgâr hızı tahmini olarak gün içinde değişmekle birlikte hafif hissedilecek düzeyde olacak.

Nem ve Diğer Etmenler

Nem oranı orta seviyelerde kalabilir.

Basınç değişimleri gün boyunca çok belirgin olmayacak.

Akşam saatlerinde daha sakin ve açık bir gökyüzü gözlenebilir.

30 Mart Salı günü İzmir’de ılıman bir ilkbahar havası bekleniyor. Parçalı bulutlarla birlikte zaman zaman güneş görebilir, öğleden sonra bazı bölgelerde hafif yağış veya çisenti geçişi olabilir. Sıcaklık 12–18°C aralığında seyredecek ve hafif rüzgâr hissedilecek.

İZMİR OKULLAR TATİL Mİ?

30 Mart Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.