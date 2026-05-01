İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1-2 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

Bergama

02 Mayıs 2026 tarihinde İsmailli Hacılar ve Yukarıbey Kaplan bölgelerinde saat 09.30 ile 17.00 arasında, Göçbeyli mahallesinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, Üçtepe ve çevresindeki birçok köyde saat 11.00 ile 12.15 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

03 Mayıs 2026 tarihinde Bahçelievler mahallesinde saat 09.00 ile 14.00 arasında, Dağıstan ve Kaşıkçı bölgelerinde saat 09.30 ile 13.00 arasında ve yine Kaşıkçı bölgesinde saat 13.01 ile 17.55 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bornova

02 Mayıs 2026 tarihinde Gökdere mahallesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Karacaoğlan mahallesinde saat 14.00 ile 16.00 arasında ve ayrıca saat 18.00 ile 18.30 arasında, Tuna, Meriç, Çamkule, Birlik ve Koşukavak mahallelerinde ise saat 03.00 ile 03.30 arasında planlı elektrik kesintileri olacaktır.

03 Mayıs 2026 tarihinde Kayadibi ve Karaçam bölgelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karşıyaka

02 Mayıs 2026 tarihinde Aksoy mahallesinde saat 09.00 ile 14.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş

02 Mayıs 2026 tarihinde Kayaköy ve Yusufdere bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Köseler, Tosunlar, Suçıktı, Ortaköy, Bebekler, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Karadoğan ve Üzümlü bölgelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, Cevizalan bölgesinde ise saat 09.15 ile 15.15 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

03 Mayıs 2026 tarihinde İlkkurşun bölgesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Seferihisar

02 Mayıs 2026 tarihinde Düzce mahallesinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Selçuk

02 Mayıs 2026 tarihinde Belevi mahallesinde saat 09.00 ile 12.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.