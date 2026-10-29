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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 30 Ekim Cuma İstanbul'da okul var mı, yok mu?

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İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 30 Ekim Cuma İstanbul'da okul var mı, yok mu?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından İstanbul'da öğrenciler ve veliler, 30 Ekim 2026 Cuma günü okulların açık olup olmayacağını araştırıyor. Özellikle yağışlı hava nedeniyle eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken, gözler İstanbul Valiliğinden gelecek olası tatil açıklamasına çevrildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 30 Ekim Cuma İstanbul'da okul var mı, yok mu? Detaylar haberimizde.

İstanbul'da 30 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Kentte son günlerde etkili olan yağışlı hava nedeniyle eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği de merak edilirken, gözler İstanbul Valiliğinden gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 30 Ekim Cuma İstanbul'da okul var mı, yok mu? Detaylar...

İSTANBUL'DA 30 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 30 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor. Mevcut eğitim öğretim takvimine göre ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlı hava nedeniyle yeni bir karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi durumunda İstanbul Valiliğinin resmî duyurusu esas alınacak.

30 EKİM CUMA İSTANBUL'DA OKUL VAR MI?

30 Ekim Cuma günü İstanbul'da okulların açık olması ve derslerin normal şekilde yapılması bekleniyor. Cumhuriyet Bayramı tatilinin cuma gününü de kapsayacak şekilde uzatıldığına ilişkin bir karar bulunmuyor.

29 EKİM TATİLİ 30 EKİM'E UZATILDI MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 30 Ekim Cuma gününü kapsamıyor. Resmî tatil, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam ediyor.

30 Ekim Cuma günü ise genel resmî tatil takviminde yer almıyor. Bu nedenle cuma günü için ayrıca bir idari izin veya okul tatili kararı alınmadığı sürece eğitim öğretim devam edecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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