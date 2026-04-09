İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 9 Nisan Perşembe hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

9 Nisan Perşembe günü İstanbul’da trafik, özellikle yoğun saatlerde sürücüler için öne çıkan bir konu oldu. Şehirde hangi bölgelerde tıkanıklık yaşandığı, kapalı yollar ve önerilen alternatif güzergahlar vatandaşların ilgisini çekiyor. İstanbul’da araç kullanacaklar, gün boyunca trafik akışını ve yoğunluğun saatlere göre değişimini yakından izliyor. Detaylar haberin devamında…

İSTANBUL’DA TRAFİK DURUMU (9 NİSAN PERŞEMBE)

9 Nisan Perşembe sabahından itibaren İstanbul’un ana arterlerinde ve köprü girişlerinde yoğunluk hissediliyor. Özellikle işe gidiş saatlerinde bazı bölgelerde trafik akışı yavaş ilerleyebiliyor.

HANGİ İLÇELERDE YOLLAR KAPALI?

Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar civarında yol onarımları veya etkinlikler nedeniyle bazı caddeler kısmen trafiğe kapalı olabiliyor. Anlık değişimler olabileceğinden sürücüler alternatif güzergâhları değerlendirmeli.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Köprülerde yoğunluk yaşandığında sahil yolları, kuzey-güney yönündeki alternatif bağlantılar ve TEM Otoyolu’nun bazı bölümleri daha hızlı geçiş için öneriliyor. Toplu taşıma kullanımı da sıkışıklığı azaltan seçenekler arasında.

TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

Sabah yoğunluğu 07:00 – 10:00 saatleri arasında, akşam ise 17:00 – 20:00 saatleri arasında gözlemleniyor. Bu saatler dışında şehir içi trafikte daha rahat bir seyir sağlanıyor.

İstanbul’da trafik durumu ve yolların güncel durumunu anlık takip etmek sürücüler için kritik önem taşıyor.