İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 8 Nisan Çarşamba hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

8 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da trafik, özellikle yoğun sabah ve akşam saatlerinde sürücüler için kritik bir konu haline geldi. Hangi güzergâhlarda sıkışıklık olduğu, olası yol çalışmaları ve alternatif rotalar merak edilirken, İstanbul trafiğini takip edenler gün boyunca akışın durumunu yakından izliyor. Detaylar haberin devamında…

İSTANBUL’DA TRAFİK DURUMU (8 NİSAN ÇARŞAMBA)

8 Nisan Çarşamba sabahından itibaren İstanbul’un ana arterlerinde ve köprü girişlerinde yoğunluk gözlemleniyor. İşe gidiş saatleri nedeniyle bazı bölgelerde trafik akışı yavaş ilerlerken, sürücüler güzergâh seçiminde dikkatli olmalı.

HANGİ İLÇELERDE YOLLAR KAPALI?

Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar civarında yol onarımları veya etkinlikler nedeniyle bazı caddeler kısmen trafiğe kapalı olabiliyor. Anlık değişimler olabileceği için sürücüler alternatif rotaları değerlendirmeli.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Köprülerde yoğunluk oluştuğunda sahil yolları, kuzey-güney yönündeki alternatif bağlantılar ve TEM Otoyolu’nun bazı bölümleri tercih edilebilir. Toplu taşıma kullanımı da sıkışıklığı azaltan seçenekler arasında yer alıyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

Sabah yoğunluğu 07:00 – 10:00 saatleri arasında, akşam ise 17:00 – 20:00 saatlerinde zirveye ulaşıyor. Bu saatler dışında şehir içi trafikte daha rahat bir seyir mümkün.

İstanbul’da güncel trafik durumu ve yol koşullarını anlık takip etmek sürücüler için kritik önem taşıyor.