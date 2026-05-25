İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 25 Mayıs Pazartesi hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

25 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’da trafik yoğunluğu sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle köprü bağlantıları ve ana arterlerde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle bazı bölgelerde trafik akışının yavaşladığı belirtiliyor. “Hangi yollar yoğun?” ve “İstanbul’da trafik son durum ne?” soruları gündemdeki yerini korurken, trafik durumuna ilişkin son gelişmeler merakla izleniyor. Konuya dair detaylar haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL’DA TRAFİK DURUMU (25 MAYIS PAZARTESİ)

İstanbul genelinde trafik yoğunluğu, 25 Mayıs Pazartesi günü özellikle sabah ve akşam saatlerinde sürücüler için önemli bir gündem oluşturdu. Kent genelinde ana arterler, köprü bağlantıları ve merkezi ulaşım noktalarında zaman zaman yavaşlamalar yaşanırken, bazı bölgelerde araç yoğunluğunun arttığı gözlemlendi. Gün boyunca trafik akışının ilçelere ve saat aralıklarına göre değişkenlik gösterdiği belirtildi.

HANGİ İLÇELERDE YOĞUNLUK VAR?

Gün içerisinde Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar ve Bakırköy gibi merkezi ilçelerde trafik yoğunluğu dikkat çekti. Özellikle işe gidiş ve mesai çıkış saatlerinde artan araç sayısı nedeniyle ana bağlantı yollarında zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa ve Anadolu Yakası arasında geçiş sağlayan güzergâhlarda da yoğunluk yaşandığı bildirildi.

HANGİ YOLLAR TERCİH EDİLMELİ?

Köprü bağlantılarında yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler alternatif güzergâhlara yönelmeyi tercih etti. Sahil yolları, çevre yolları ve toplu taşıma bağlantıları trafik yükünü azaltan seçenekler arasında öne çıktı. Uzmanlar, anlık trafik yoğunluğu takibinin rota planlaması açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.

TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul’da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde genellikle 07:30 – 10:30 aralığında artış gösterirken, akşam saatlerinde ise 17:00 – 20:00 arasında en yüksek seviyelere ulaşıyor. Günün diğer saatlerinde ise şehir içi trafikte daha akıcı bir ulaşım sağlanabiliyor.