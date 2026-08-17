İstanbul'da trafik var mı? SON DAKİKA! 17 Ağustos Pazartesi hangi ilçelerde trafik var, hangi yollar kapalı?

17 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da trafik yoğunluğunun özellikle mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde artması bekleniyor. Avrupa ve Anadolu Yakası arasındaki ulaşım güzergâhları başta olmak üzere D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, köprüler ve ana bağlantı yollarındaki trafik durumu sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. İşte 17 Ağustos 2026 Pazartesi İstanbul trafik durumuna ilişkin merak edilenler...

İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU 17 AĞUSTOS PAZARTESİ

Yeni haftanın ilk iş günü olan 17 Ağustos Pazartesi günü İstanbul genelinde araç yoğunluğunun sabah saatlerinden itibaren artması bekleniyor. Özellikle işe ve okula gidiş saatlerinde ana ulaşım güzergâhlarında trafik akışında yavaşlamalar yaşanabilir. Gün içerisinde yaşanabilecek kaza, yol çalışması ve anlık yoğunluklar ise trafik durumunun değişmesine neden olabilir.

HANGİ İLÇELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR?

Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Kağıthane, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kartal gibi araç hareketliliğinin yoğun olduğu ilçelerde trafik zaman zaman yavaşlayabilir. Özellikle iş merkezleri, ana ulaşım noktaları ve toplu taşıma aktarma bölgelerinin çevresinde araç yoğunluğunun artması bekleniyor.

HANGİ YOLLARDA TRAFİK VAR?

D-100 Karayolu (E-5), TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhları ile Avrasya Tüneli bağlantılarında trafik hareketliliği yakından takip ediliyor. Ana arterlere bağlanan kavşaklar ve bağlantı yollarında da özellikle yoğun saatlerde ulaşımın yavaşlaması mümkün.

İSTANBUL'DA TRAFİK SAAT KAÇTA YOĞUNLAŞIYOR?

İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu genellikle sabah 07.00-10.00 ve akşam 16.30-20.00 saatleri arasında artıyor. 17 Ağustos Pazartesi günü de özellikle işe gidiş ve iş çıkışı saatlerinde ana güzergâhlarda yoğunluğun daha belirgin olması bekleniyor. Trafik akışı, gün içerisinde yaşanabilecek kazalar, yol çalışmaları ve diğer anlık gelişmelere göre değişiklik gösterebilir.